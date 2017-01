ADATA SD700, primul SSD 3D Nand rezistent la apa si praf

ADATA Technology a anuntat saptamana aceasta lansarea hard drive-ului extern ADATA SD700. Acesta este primul produs de tip SSD 3D NAND cu specificatii de rezistenta la praf si apa IP68, pe langa rezistenta la socuri military-grade, totul datorita unei carcase robuste si a sesiunilor meticuloase de testare. SD700 utilizeaza USB 3.1 Gen 1 pentru a se conecta la dispozitive cu Windows, Mac OS si Android si atinge viteze de pana la 440MB/s la citire si de pana la 430MB/s la scriere.

Ce este foarte interesant la acest nou SSD ADATA, este faptul ca e functional chiar si dupa o scufundare in apa adanca de pana la 1.5m pentru 60 de minute. ADATA a testat SD700 si pentru binecunoscutul standard US Army MIL-STD-810G516.6 de rezistenta la socuri si cadere, oferind astfel un produs extrem de rezistent. Cu o carcasa protectoare cu mai multe straturi si lipsa evidenta de componente care se misca, SSD-ul SD700 ofera spatiu de stocare pentru activitati extreme.

ADATA a facut pentru mai multe produse tranzitia la 3D NAND, acesta fiind mai rapid, mai fiabil si mai eficient energetic decat traditionalul 2D NAND. SD700 va sosi la capacitati de 256GB, 512GB si 1TB, la preturi foarte competitive si va oferi o rata superioara cost/performante fata de SSD-urile mai vechi, non-3D NAND. Pentru conectivitate, SD700 utilizeaza USB 3.1 Gen 1, mai mult decat suficient pentru a reda continut 4K, fara buffering sau lag. Vitezele tipice sunt de pana la 440MB/s la citire si de pana la 430MB/s la scriere. SD700 este compatibil plug and play cu dispozitive cu Windows, Mac OS si Android, pentru a deservi cel mai bine audiente globale.

In plus, ADATA SD700 este foarte usor la numai 100 de grame si silentios in acelasi timp, si nu emite caldura. ADATA ofera acest produs in doua variante de culoare: doua nuante de negru cu galben sau complet negru.

Pretul nu a fost deocamdata dezvaluit, dar vom reveni cu informatii atunci cand le vom avea de la producator.