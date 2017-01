HTC 10 Evo anuntat in Europa, cu ecran de 5.5″ Quad HD

HTC a dezvaluit saptamana aceasta un nou smartphone — HTC 10 Evo, care vine sa completeze modelul flagship lansat la inceputul anului acesta. Noul model este mai mare ca modelul HTC 10, insa mai slab echipat hardware, cand vine vorba de performanta. Spre exemplu, HTC 10 Evo vine cu procesorul Snapdragon 810 lansat de Qualcomm in 2014, si nu cu procesoare mai recente, precum Snapdragon 821 ori Snapdragon 820.

HTC 10 Evo dispune de 3GB memorie RAM, 32GB spatiu intern (slot microSD pana la 1TB), o baterie de 3.200 mAh, camere foto de 8MP frontal si 16MP pe spate cu stabilizare de imagine optica. Telefonul ruleaza Android Nougat, dispune de HTC BoomSound si un ecran Super LCD protejat de sticla Gorilla Glass 5.

Pe partea de conectivitate acest model este echipat cu tehnologie 4G LTE, cu Bluetooth 4.1, NFC, port USB-C reversibil, insa nu dispune de un jack audio de 3.5mm.

Noul telefon HTC 10 Evo nu are deocamdata un pret oficial si nici nu exista informatii pe ce piete va fi disponibil. Tot ce stim e ca va fi disponibil in curand in Europa (Marea Britanie), iar pretul va ajunge undeva in jurul a 500 lire sterline.

Sincer sa fiu, nu am inteles niciodata logica anumitor producatori de smartphone-uri, iar acest HTC 10 Evo echipat cu procesor lansat in primavara lui 2014 este un exemplu perfect ca producatorii nu prea stiu ce isi doresc clientii lor de la ei.

Voi ce parere aveti despre combinatia hardware introdusa de HTC pe acest nou model de smartphone.