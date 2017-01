Pretul ceasului Samsung Gear S3 in Romania

Anuntat in cadrul targului expozitional de la Berlin, IFA 2016, care a avut loc la inceputul lunii septembrie si la care am participat si noi pentru a afla toate noutatile in materie de gadgeturi, smartwatch-ul Samsung Gear S3 este de astazi disponibil pe piata din Romania.

Cu un design rafinat si rezistenta la apa, dar si durabilitate de grad militar, Gear S3 beneficiaza de GPS, Alti/barometer, Speedometer si o baterie care ofera o utilizare de pana la 4 zile.

„Un plus semnificativ pentru portofoliul nostru de ceasuri inteligente vine din inspirația luată de la modelele clasice, care le oferă utilizatorilor o experienţă superioară” a spus Younghee Lee, Vice Preşedinte Executiv al Global Marketing şi Wearable Business, Mobile Communications Business la Samsung Electronics. „Ceasul Gear S3 este un un pilon important pentru obiectivul nostru de a evolua şi a conduce categoria dispozitivelor wearables. Totodată, ne propunem să oferim un smartwatch diferit de oricare altul de pe piaţă.”

Ceasul poate fi precomandat in perioada 25 noiembrie – 2 decembrie 2016, in ambele variante Gear S3 Frontier si Gear S3 Classic, iar cei care se grabesc sa il achizitioneze vor primi gratuit o pereche de casti Samsung Level Active.

Noul smartwatch Samsung Gear S3 este disponibil in oferta magazinelor de retail in ambele variante la pretul de 1.799 lei.

Gear S3 Caracteristicile Produsului