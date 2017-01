Saptamana aceasta OnePlus a lansat un videoclip care promoveaza noul flagship killer cu procesor Snapdragon 821 si 6GB memorie RAM, in Europa. Astfel ca romanii care isi doresc noul smartphone ce inlocuieste modelul OnePlus 3, il pot achizitiona incepand de saptamana aceasta direct de pe site-ul producatorului, cu livrarea in maxim 7-10 zile lucratoare.

Clipul, unul mai putin conventional, are ca scop promovarea disponibilitatii noului OnePlus 3T pe piata din Europa. Astfel, pretul telefonului OnePlus 3T in Europa incepe de la €440 in varianta Gunmetal Gray (gri inchis) de 64GB si ajunge pana la €480 modelul de 128GB.

Din pacate, modelul 3T pe Soft Gold nu este deocamdata disponibil in Europa, dar va fi lansat curand numai in varianta cu 64GB.