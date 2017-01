Specificatii Microsoft Surface Phone si confirmarea sefului companiei de ramanere in aceasta piata

Dupa un an plin de zvonuri, dezamagiri si incertitudini in ceea ce priveste divizia mobile a celor de la Microsoft, iata ca, un nou zvon apare in prim plan, care sugereaza ca Microsoft lucreaza intr-adevar la acel Surface Phone despre care toata lumea vorbeste.

Conform unei surse destul de credibile Microsoft ar testa in prezent cateva modele prototip de Surface Phone, pentru a se decide care va fi configuratia finala a celui care va deveni in 2017 telefonul varf de gama al marelui gigant american.

Surface Phone ar putea fi lansat in a doua parte a anului viitor cu procesor Snapdragon 835 (incarcare rapida Quick Charge 4.0), 6GB memorie RAM, ecran Quad HD (2K) de 5.5″ in diagonala si Windows 10 Mobile cu functia Continuum. In paralel, Microsoft testeaza si alte cateva alternative de smartphone cu ecran mai mare sau mai mic, cu mai multa sau mai putina memorie RAM.

Aceeasi sursa mentioneaza ca aceste prototipuri “Surface Phone” nu pot rula la aceasta data de unele singure aplicatii desktop (x86), insa, e posibil, sa primeasca acest suport in timp.

Acest zvon pare sa fie sustinut chiar de seful companiei Microsoft, Satya Nadella, care, intr-un interviu acordat recent, ar fi declarat ca nu vor renunta la segmentul mobile si ca in loc sa concureze cu brandurile deja consacrate pe acest segment al smartphone-urilor, Microsoft se va concentra pe dezvoltarea unui gadget unic, care sa aduca ceva nou acestei industrii si care sa se diferentieze total de ceea ce avem disponibil pana la aceasta ora.