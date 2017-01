Google Pixel versus Apple iPhone – Cine va domina piata de smartphone?

Celebra banca de investitii, Morgan Stanley, a dezvoltat o predictie de ordin financiar in lupta Google Pixel versus Apple iPhone, cifrele fiind reprezentate de ultimele varfuri de gama lansate de cele doua companii americane: Google Pixel si iPhone 7.

Compania Google a lansat noul terminal, Google Pixel, in luna Octombrie a acestui an, la o luna dupa ce Apple si-a anuntat cel mai nou terminal, iPhone 7. Obiectul Google, ca orice alt producator de smartphone-uri, a fost acela de a concura serios cu cei de la Apple. Google Pixel beneficiaza de un succes notabil, avand vanzari bune, ba chiar operatorul telecom, Verizon, a anuntat vanzari foarte bune ale acestui model. Chiar si asa, conform studiului celor de la Morgan Stanley, razboiul ‘Google Pixel versus Apple iPhone’ arata clar cine a dominat piata de smartphone in anul 2016.

Mai exact, Google ar putea vinde aproximativ 3 milioane de unitati, reprezentand venituri in valoare 2 miliarde de dolari. Pe anul 2017, predictia expertilor este estimata la un numar de unitati Google Pixel si Pixel XL vandute de 5-6 milioane, echivalentul a 3,8 miliarde de dolari in venituri.

Vorbim de milioane, insa cei de la Apple au o statistica de sute de milioane… nu in venituri, ci in unitati vandute. Apple a vandut 212 milioane de unitati iPhone, reprezentand venituri de 137 miliarde de dolari. Mai mult, cei de la Morgan Stanley spun ca Apple ar putea vinde pana la 45,5 milioane de unitati iPhone (venituri de 28 miliarde dolari) pe finalul ultimului trimestru al acestui an.

In concluzie, razboiul Google Pixel versus Apple iPhone e castigat de cei de la Apple, ba chiar in mod detasat, ei fiind cei care domina piata de smartphone. Cei de la Google au mult de lucrat pentru a putea ajunge macar pana la jumatate din ce a realizat Apple in anul 2016. Poate anul 2017 va fi unul mai bun, poate odata cu lansarea noilor generatii Google Pixel. Google a facut treaba buna anul acesta prin lansarea Google Pixel si Pixel XL, insa statistica arata ca nu e suficient.