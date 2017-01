Evolio LinkFit Review – Bratara de fitness rezistenta la apa, cu ecran tactil si un pret excelent!

Evolio LinkFit Review.

Bratarile de fitness sunt un mod usor, comod si inteligent de a iti monitoriza activitatea zilnica, indiferent ca dormi, faci sport sau doar te deplasezi la servici si inapoi acasa. Mai mult, ele ne pot accesoriza tinuta fie ca e una casual sau sport, iar pretul acestor bratari este din ce in ce mai atractiv.

O astfel de bratara de fitness este si LinkFit, pe care Evolio o propune celor care isi doresc un gadget care sa le monitorizeze activitatea dar la un pret competitiv si accesibil majoritatii. Evolio LinkFit este o bratara dotata cu ecran tactil ce se conecteaza la un smartphone prin Bluetooth, putand astfel prelua notificari precum SMS-uri, apeluri telefonice, email-uri, notificari de pe Facebook sau WhatsApp, si poate chiar stoca informatii precum numarul de pasi facuti, distanta parcursa, numarul de calorii arse intr-o zi si poate chiar monitoriza calitatea somnului utilizatorului, informatii pe care apoi le puteti sincroniza cu smartphone-ul prin intermediul unei aplicatii.

Aspect / Afisaj

Bratara Evolio LinkFit este compusa din doua parti: 1) cureau din silicon disponibila standard pe negru (dar puteti achizitiona separat o curea pe alb, rosu, portocaliu sau gri), care masoara 1.8mm latime si intre 16.5 si 21 cm lungime. Curea unisex care se prinde pe incheietura mainii prin intermediul unui sistem de prindere metalic, element ce aduce un plus de eleganta bratarii LinkFit; 2) partea smart cu ecran OLED tactil de 0.91 mm (rezolutie 128 x 32 pixeli) construita din material plastic rigid.

In intregul ei, Evolio LinkFit, masoara 7.9mm grosime si numai 20 de grame.

Hardware

Bratara LinkFit are integrat procesorul NORDIC nRF51822, 256kb memorie interna pentru stocare date, 16kb memorie RAM, o baterie de 75 mAh, Bluetooth 4.0 si portul USB prin care se incarca bratara LinkFit de la un PC, laptop, smart TV sau orice alt dispozitiv electronic cu port standard USB 2.0. De asemenea, ea dispune de un sistem de notificare luminos (LED), care te anunta ca bratara se incarca. Dar, despre acest aspect ceva mai tarziu in review.

Bratara mai beneficiaza de functii precum setare alarma, de pedometru, sincronizarea timpului prin intermediul aplicatiei, are un sistem de vibratie integrat si este certificata IP67, ceea ce inseamna ca este rezistenta la apa pana la 1 metru adancime timp de aproximativ 30 de minute, dar si la praf. Astfel ca nu e necesar sa va faceti griji atunci cand faceti dus cu ea pe mana sau cand va spalati pe maini in chiuveta.

Hardware-ul inclus in aceasta bratara inteligenta pentru fitness face fata cu brio functiilor pe care LinkFit le indeplineste in activitatea zilnica a utilizatorului.

Software

Bratara poate fi conectata prin Bluetooth la un smartphone cu Android 4.3 sau o versiune mai recenta, ori la un iPhone cu iOS 7.0 sau o versiune mai recenta, prin intermediul aplicatiei LinkFit, aplicatie pe care o gasiti spre descarcare gratuit pe Google Play Store si pe App store. In perioada testelor am conectat-o la un smartphone HTC One A9 cu Android 6.0 si a functionat perfect. Acuratetea datelor inregistrate de senzori este buna, iar sincronizarea cu un smartphone se face foarte simplu si rapid.

Baterie

Capacitatea bateriei bratarii de fitness Evolio LinkFit este de 75 mAh si ofera pana la 3 zile de utilizare la o singura incarcare care se efectueaza destul de la rapid daca conectam partea smart la un PC, laptop sau orice alt dispozitiv electronic cu port USB 2.0. In testele efectuate am incarcat-o de fiecare data cu ajutorul unui laptop Sony Vaio si nu au fost probleme. Sistemul de incarcare al bratarii beneficiaza de un LED alb care palpaie intermitent pe perioada incarcarii. La finalizarea incarcarii bateriei pana la 100%, led-ul se opreste din palpait si se stinge. Astfel utilizatorul realizeaza ca incarcarea a fost efectuata, iar bratara este gata de utilizare.

Concluzie

Pentru pretul la care este comercializata aceasta bratara Evolio LinkFit, ea iti ofera, pe langa ecranul tactil care iti permite accesarea informatiilor printr-o simpla glisare pe ecran (stanga/dreapta), si posibilitatea de a primi tot felul de notificari de pe smartphone, inclusiv notificari de pe Facebook, Email si WhatsApp, timp de trei zile, atat cat tine bateria. Autonomia ei poate fi extinsa daca controlati / limitati notificarile pe care bratara le poate primi de pe smartphone. Bratara LinkFit este confortabil de purtat pe incheietura mainii si poate completa tinuta posesorului ei, avand optiunea de a achizitiona separat o curea din silicon pe o alta culoare decat negrul, una care sa se potriveasca pe stilul utilizatorului, fie ca vorbim de un utilizator de sex feminin sau masculin. Puteti achizitiona curele pe rosu, portocaliu, alb sau gri.

Plusuri:

ecran tactil

preia notificari de pe Facebook, WhatsApp, SMS-uri si apeluri telefonice

rezistenta la apa

Minusuri:

nu are

Pretul bratarii este de 179 lei, insa in aceasta perioada ea are un pret promotional pe magazinul online al producatorului de numai 129 lei.