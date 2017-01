Pro 6 Plus si MX3, noile smartphone-uri anuntate de Meizu

Meizu Pro 6 Plus si MX3 – Eleganta si performanta la preturi competitive

Numerosi producatori de smartphone-uri din China iau cu asalt piata in domeniul gadget-urilor, castigand teren si pe plan international. Motivul? Performante ridicate la preturi competitive. Pro 6 Plus si MX3 sunt doua smartphone-uri marca Meizu care intra pe aceasta lista, concurand cu branduri celebre ca Samsung, LG, HTC, etc. Acestea au fost anuntate astazi in China, iar design-ul lor inspira eleganta, datorita constructiei din metal

Pro 6 Plus este varful de gama al celor de la Meizu, avand un ecran de 5.7 inch si o rezolutie de 1440x2560p (QHD) cu tehnologie Super AMOLED si functionalitatea Always On, functie pe care o mai vedem si la flagship-ul Galaxy S7 de la Samsung. Chiar si procesorul este identic ca pe Galaxy S7 si S7 Edge, si anume un Exynos 8890. Noul terminal beneficiaza de 4GB memorie RAM si un volum de stocare de 64GB sau 128GB. La capitolul foto/video, Meizu Pro 6 Plus are in dotare un senzor Sony IMX386 de 12MP pe spate si un senzor de 5MP pe partea din fata. Si cum deblocarea smartphone-ului incepe sa devina o functie standard pe tot mai multe terminale, Pro 6 Plus are in dotare un senzor de amprente de la Samsung, numit mTouch, deblocand dispozitivul in doar 0,15 secunde. De asemenea, mai are in dotare si un senzor pentru monitorizarea ritmului cardiac. Meizu Pro 6 Plus are o baterie de 3400mAh (cu functie de incarcare rapida) si ruleaza Android Marshmallow cu Flyme OS, un custom ROM al celor de la Meizu.

Celelalt model, MX3, este unul de buget, clasandu-se in categoria terminalelor de clasa medie. Acesta dispune de un ecran de 5.5 inch cu rezolutie Full HD (1920x1080p), CPU MediaTek Helio P20, 3/4GB RAM, 32/64GB memorie interna de stocare, alaturi de o camera de 12 megapixeli, fiind acelasi senzor ca pe modelul Pro 6 Plus. Meizu MX3 are o baterie de 3200mAh (cu functie de incarcare rapida), port USB Type-C si ruleaza Flyme OS bazat pe Android.

Meizu Pro 6 Plus si MX3 sunt disponibile in China, momentan. Acestea au un pret de pornire de la 450 euro pentru Pro 6 Plus, respectiv 270 euro pentru MX3, preturile variind in functie de alegerile de memorie RAM si memorie interna de stocare.