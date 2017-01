HMD anunta revenirea brandului Nokia

Vesti bune pentru fanii Nokia! Compania HMD anunta revenirea brandului Nokia, din 2017. Asadar, nu mai este loc de zvonuri, deoarece totul este oficial. Piata de smartphone-uri va avea un nou competitor cu un istoric puternic, si nu doar pe acest segment, asta fiindca celebra companie finlandeza si-a anuntat planurile pe urmatorii ani, la Capital Markets Day.

Producatorul de smartphone-uri a semnat o colaborare pe o perioada de 10 ani cu compania finlandeza HMD, intelegere ce presupune ca noile smartphone-uri Nokia sa fie produse de cei de la HMD. Iar vestea si mai buna este aceea ca noile terminale, fie ele smartphone-uri sau tablete Nokia, vor utiliza sistemul de operare Android, strategie ce va atrage publicul in comparatie cu vremurile cand Nokia utiliza Windows Phone.

Vesti bune, mult entuziasm, HMD anunta revenirea brandului Nokia… dar cine este aceasta companie HMD? Ei bine, HMD este o companie finlandeza, autointitulandu-se pe site-ul acestora “The Home of Nokia Phones” (traducere: Casa telefoanelor Nokia). Detaliul cel mai surprinzator este acela ca la conducere, dar si in componenta echipei HMD se afla numerosi fosti angajati ai Nokia, Foxconn si Microsoft. In concluzie, noile terminale Nokia isi vor pastra amprenta, in design sau tehnologie hardware.

Noi suntem foarte curiosi cum vor fi noile smartphone-uri Nokia, si preconizam o prima aparitie la Mobile World Congress 2017, in Barcelona. Voi ce parere aveti? Sunteti bucurosi ca Nokia revine pe piata de smartphone-uri? Asteptam parerile voastre in zona de comentarii.