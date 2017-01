Lenovo Moto X ar putea arata asa anul viitor

Inca de la preluarea companiei Motorola de la Google Inc, de catre cei de la Lenovo, chinezii si-au aratat imediat intentia a opera o serie de modificari importante, atat la nivelul echipe de conducere a brandului american, cat si la nivel de gadgeturi. Spre exemplu, 2016 este primul an de vreo 3 incoace, cand Moto X nu mai este varful acestei game Moto, acest model de smartphone fiind inlocuit anul acesta de Moto Z, iar Moto X nici nu a mai fost lansat.

Desi se zvoneste de ceva vreme despre Moto X, telefonul nu fost pana in prezent anuntat, dar o serie de fotografii aparute in ultimele 24 de ore in online sugereaza ca telefonul ar putea fi lansat anul viitor, aratand la fel ca in aceste imagini (foto sus/jos).

Daca acesta va fi intr-adevar Moto X 2017, arata nasol. Marginile sale sunt destul de groase, iar “barbia si fruntea” telefonului sunt foarte late. Din fotografii se distinge logo-ul circular M amplasat in partea stanga sus, butonul Home care, probabil, ca va avea si functie de senzor de amprente si butoanele de volum si power amplasate in partea laterala dreapta.

Pe spate se regaseste un al doilea logo “M” si o camera foto (ambele circulare), camera a carei setup (lentila, blit) seamana cu ceea ce am vazut anul acesta pe Moto Z.

Despre specificatiile tehnice ale lui Moto X 2017, se zvoneste, ca va dispune de un ecran cu diagonala de 5.2″ si rezolutie Full HD, de un chipset Snapdragon (nu se stie ce model), 4GB memorie RAM si sistemul de operare Android Nougat.

Ce parere aveti despre acest posibil Moto X 2017?

sursa