Bateriile bazate pe grafen, noua tehnologie dezvoltata de Huawei

Bateriile bazate pe grafen, tehnologie inovatoare de la Huawei

Cercetatorii de la Huawei au reusit sa dezvolte o noua tehnologie extrem de utila cand vine vorba de bateriile Li-Ion, si anume bateriile bazate pe grafen, acestea fiind capabile sa ofere functionalitate in parametri normali chiar si la o temperatura de 60 de grade Celsius, insemnand o temperatura cu 10 grade Celsius mai mare decat limita actuala a bateriilor Li-Ion.

Mai mult, in urma unor teste, bateriile bazate pe grafen au prezentat o temperatura mai scazuta cu 5 grade Celsius fata de bateriie Li-Ion din prezent, ambele tehnologii de baterii fiind testate in acelasi regim. Si asta nu e tot, Dr. Li, din cadrul laboratorului Watt de la Huawei, a declarat ca durata de viata a acestor baterii este de doua ori mai mare decat bateriile Li-Ion din prezent.

Practic, pe viitor, noile terminale Huawei vor putea functiona normal atunci cand bateriile ating temperatura de 60 de grade Celsius. In plus, vor putea fi mai utile pe segmentul de masini electrice, drone si alte gadget-uri care sunt dependente de energie.

Grafenul, materialul utilizat de Huawei in noua tehnologie de baterii Li-Ion, este un excelent conductor de electricitate si caldura, rolul acestuia in cazul tehnologiei implementate de Huawei fiind racirea mai eficienta a bateriei in comparatie cu bateriile Li-Ion actuale.

Huawei nu este prima companie arhi-cunoscuta care anunta utilizarea grafenului in diferite scopuri. Samsung, de exemplu, a anuntat in urma cu 2 ani ca au descoperit o metoda eficienta pentru producerea de smartphone-uri si gadget-uri flexibile, insa in prezent nu au lansat vreun dispozitiv inteligent cu o astfel de tehnologie.