Evolio X-Watch Pro Review – Smartwatch cu functionalitati multiple, la un pret atractiv

Cand vine vorba de preferintele oamenilor in materie de ceasuri de mana, tot mai des regasim pe lista acestora de cumparaturi smartwatch-ul, un gadget care combina lumea analogica cu cea digitala.

Smartwatch-ul este la origine un accesoriu insa mult mai inteligent, care, pe langa faptul ca poate completa tinuta utilizatorului, se poate conecta la internet prin intermediul telefonului si, in unele cazuri, iti poate permite efectuarea de apeluri telefonice direct de pe smartwatch, cum e cel al modelului Evolio X-Watch Pro, pe care l-am avut in teste in ultimele saptamani si care face parte din potul de premii oferite de Gadget Talk Romania in cadrul unui concurs care isi va afla in cursul zilei de luni, 5 decembrie castigatorii.

Evolio X-Watch Pro este un smartwatch versatil care ofera functionalitati multiple, printre acestea enumeram ecranul color tactil, posibilitatea de efectuare de apeluri telefonice fara necesitatea conectarii lui cu un smartphone sau propria-i camera foto, care te va face sa te simti ca un adevarat spion din filmele cu James Bond (glumesc, evident).

Aspect / Afisaj

X-Watch Pro dispune de o carcasa metalica argintie cu finisaj premium si o curea neagra din silicon, care face confortabila utilizarea si purtarea lui pe incheietura mainii. Ceasul are o greutate de 60 de grame, avand o baterie de 300 mAh. Smartwatch-ul dispune de o carcasa care masoara 12mm grosime si vine cu un afisaj color de tip IPS LCD tactil ce masoara 1.54″ in diagonala si beneficiaza de rezolutie 240 x 240 pixeli. Luminozitatea acestui ecran poate fi setata in functie de mediul in care ne aflam, insa cu cat este mai luminos, cu atat mai mica va fi autonomia de functionare a ceasului. Asa ca mare atentie! Dar, despre autonomia bateriei ceva mai tarziu in review.

Ecranul tactil al ceasului permite o navigare rapida prin meniul ceasului, astfel ca utilizarea sa este usoara si la indemana oricui.

Hardware

Ceasul este echipat cu procesorul MediaTek MT2502C tactat la frecventa de 260 MHz (ARM 7), suficienta putere de procesare cat sa faca placuta experienta de utilizare. X-Watch Pro vine cu o camera foto de 0.3 mega pixeli integrata in carcasa (pe lateral), care permite realizarea unor fotografii la rezolutie maxima de 640 x 480 pixeli si permite si realizarea de clipuri video la aceeasi rezolutie, o baterie detasabila de 300 mAh, conectivitate Bluetooth 4.0 ce ii permite sincronizarea cu un smartphone (Android sau iPhone) si beneficiaza de doua sloturi ascunse sub capacul ceasului, care permit adaugarea unui SIM GSM si a unui micro SD card de pana la 32GB.

De asemenea, X-Watch Pro dispune de un port micro USB prin care se poate efectua incarcarea bateriei sau transferul fisierelor salvate in memoria interna, de un microfon si un difuzor propriu, astfel ca se pot efectua apeluri telefonice la fel ca si cum le-am efectua direct de pe un telefon. In plus, se poate asculta muzica sau urmari videoclipuri direct pe ecranul smartwatch-ului.

Software

Ceasul vine cu sistemul de operare LinkIt, unul nu foarte complex daca e sa ne raportam la platforma Android Wear a celor de la Google de exemplu, dar care ofera functionalitate similara la un pret mult mai mic. In meniu (pe care il accesam daca glisam cu degetul pe ecranul principal / fata de ceas de la stanga la dreapta, descoperim o aplicatie pentru setarile de alarma, calculator, calendarul, un Music Player, un Video Player, un Image Viewer, Pedometru, aplicatia pentru camera, un File Manager si altele.

Fiindca este echipat cu o serie de senzori ceasul poate monitoriza chiar si calitatea somnului atunci cand utilizatorul se odihneste, insa va trebui sa dormiti cu el pe mana. Evolio X-Watch Pro are o serie de fete de ceas dintre care puteti alege pe cea preferata, fete ce pot fi setate usor din meniul sau prin comenzi tactile.

Bateria

In testele efectuate de noi bateria ne-a oferit intotdeauna undeva intre 3 si 5 zile, in functie de modul de utilizare al ceasului: cu sau fara SIM introdus in el; cu luminozitatea la 1 si rareori la maxim; conectat in permanenta la smartphone prin Bluetooth sau doar ocazional), in timp ce incarcarea baterie de 300 mAh se efectueaza relativ rapid. Fiecare incarcare a durat intre 25 si 30 de minute, pana sa fie ceasul gata de utilizare. In plus, smartwatch-ul dispune de un Power Saving mod care ajuta la economisirea energiei din baterie.

Concluzie

Evolio X-Watch Pro vine cu un design placut, o constructie din materiale bune pentru pretul la care este comercializat, dar si cu o serie de functii foarte interesante, precum posibilitatea efectuarii de apeluri telefonice prin intermediul unui SIM GSM care poate fi introdus in slotul de care dispune acest smartwatch; la nevoie poate filma sau fotografia in secret multumita camerei foto cu care vine echipat, si, poate cea mai utila functie din punctul nostru de vedere este ecranul color tactil, care face experienta de utilizare sa fie mai comoda si mai placuta, datorita usurintei cu care navighezi prin meniul ceasului, doar glisand cu degetul pe ecran.

Smartwatch-ul X-Watch Pro are un pret promotional de numai 199 lei in aceasta perioada pe site-ul producatorului, iar pentru acesti bani va veti bucura de o experienta neasteptat de interesanta. Noi am ramas placut surprinsi de capabilitatile acestui smartwatch.