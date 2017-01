Helios Touch, becuri LED modulare cu functii tactile

Helios Touch, iluminare inteligenta prin becuri LED modulare

Chiar si iluminarea unei incaperi sufera modificari prin intermediul evolutiei tehnologiei din ziua de azi. Helios Touch reprezinta un nou mod de iluminare a incaperii folosind becuri LED modulare, palma functionand pe post de comutator. Mai mult, acestea se monteaza pe perete, nu pe tavan, iar formele sunt hexagonale. Astfel, in acelasi timp se obtine un design interesant, iar modul de utilizare este interactiv.

Cum functioneaza Helios Touch? Practic, o unitate hexagonala cu bec LED integrat functioneaza ca alimentator, iar celelalte becuri LED modulare sunt atasate la unitatea principala prin magnetii integrati. Astfel, utilizatorul poate alege cate becuri LED sa ataseze. In plus, daca utilizatorul are atasat pe perete 10 becuri LED, dar are nevoie doar de 5 pentru o iluminare optima, poate trece cu mana peste becurile pe care doreste sa le aprinda.

Helios Touch este un proiect care necesita sustinere prin intermediul campaniei Kickstarter. Dezvoltatorii au setat un prag de 60.000 de lire, insa sustinatorii au reusit sa depaseasca acest prag, ajungand la aproape 80 de mii. Cat despre pret, dezvoltatorii au in plan sa comercializeze un pachet standard cu 5 becuri LED modulare, cu alimentator inclus. In prezent, daca sustii proiectul, vei obtine 5 becuri LED modulare si alimentator la un pret de 49 lire. Livrarile ar incepe in Aprilie 2017.

Mai jos aveti un video demonstrativ in care puteti vedea cum functioneaza becurile LED modulare.