Meizu M5 Note, un nou phablet accesibil

Meizu M5 Note, phablet accesibil cu specificatii tehnice decente

Tehnologia evolueaza, iar standardul de smartphone accesibil e schimbat cand vine vorba de specificatiile tehnice. Daca in urma cu cativa ani, un smartphone accesibil si decent din punctul de vedere al specificatiilor avea 1GB RAM, un display HD si o camera foto cat de cat decenta, in ziua de azi, smartphone-urile trec la 3-4 GB RAM, display 1080p, camere foto de 13-16MP, in timp ce flagship-urile trec la 6GB RAM. Un exemplu este Meizu M5 Note, un phablet foarte accesibil cu specificatii tehnice atractive.

Meizu M5 Note are un ecran de 5.5 inch cu rezolutie Full HD (1.920 x 1.080), CPU MediaTek Helio P10 (octa-core), 3/4GB RAM, 16/32/64GB memorie interna de stocare, o camera foto de 5MP pe fata, respectiv 13MP pe spate. Phablet-ul dispune de un senzor de amprente ultra-rapid, o baterie uriasa de 4.000mAh, terminalul avand Android 6.0 Marshmallow ca sistem de operare, dar cu interfata Flyme OS de la Meizu.

Constructia phablet-ului Meizu M5 Note este din metal, design-ul fiind unibody, asa cum ne-au obisnuit chinezii acestui brand. Cat despre pret, el difera in functie de caracteristicile optionale disponibile, pornind de la $130 pentru varianta cu 3GB RAM/16GBROM, $145 pentru 3GB RAM/32GB ROM, respectiv $218 pentru varianta cu 4GB RAM/64GB ROM. Comercializarea va incepe cu data de 8 decembrie, in China, insa este foarte posibil sa-l vedem si in Romania, prin intermediul magazinelor de retail.