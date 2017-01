Pretul telefonului Lenovo Moto Z in Romania (Galerie foto de la lansare)

Intr-un final a ajuns si pe piata noastra varful de gama a ceea ce ar trebui sa fie brandul Motorola, care, in prezent, este detinut de compania Lenovo, producator ce a decis ca anul acesta Moto Z cu al sau design modular sa devina emblema acestei game de telefoane Moto, inlocuind astfel binecunoscutul Moto X.

In cadrul unui eveniment cu presa care a avut loc astazi de dimineata in Alt Shift, din Bucuresti, Lenovo Romania a anuntat debutul oficial al smartphone-ului Moto Z pe piata locala.

„Odată cu lansarea Lenovo Moto Z și a Moto Mods, acoperim toate segmentele de preț în categoria smartphone-urilor și avem o propunere extraordinară în segmentul de smartphone-uri premium. Lansarea Moto Z împreună cu Orange este urmarea firească a colaborării pentru introducerea brandului Lenovo Moto pe piața din România și un pas prin care le aducem clienților din România produse Lenovo care aduc o diferențiere în piață și le oferă beneficii tangibile utilizatorilor”, a declarat Răzvan Sturza, Mobile Business Group Leader, Lenovo România pentru publicatia Gadget Talk Romania.

Telefonul va fi exclusiv disponibil prin operatorul telecom Orange Romania incepand de maine, 7 decembrie 2016 (online pe site si in magazinele sale) la pretul de 230 de euro impreuna cu abonamentul Orange Me 42 (se incheie pe 2 ani de zile). In plus, Orange ofera un discount de 50% pentru orice accesoriu modular Moto Mods achizitionat impreuna cu telefonul. Oferta este valabila pana la data de 31 decembrie 2016.

„Clienții își doresc acces la ultimele tehnologii, conectivitate, personalizare, device-uri care să se integreze natural în stilul lor de viață și să le ofere soluții simple, intuitive, pentru necesitățile de zi cu zi. Lansarea noii game de produse Moto Z, în exclusivitate în România, este un nou pas pe care îl facem pentru a le oferi posibilitatea de a-și transforma smartphone-ul în cel mai cool gadget care să îi țină aproape de pasiunile lor, indiferent că vor să facă fotografii, să se bucure de sunet stereo de înaltă calitate sau să vizioneze un film pe o suprafață de proiecție”, a declarat Mădălina Ghiță, Product Division Manager, Orange România pentru publicatia noastra.

Specificatiile tehnice cheie ale telefonului Lenovo Moto Z: