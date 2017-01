The Pilot, casca care poate traduce o conversatie in timp real

The Pilot, casca in-ear care traduce in timp real o conversatie

Calatoresti si intampini probleme in a conversa cu cei straini? The Pilot este o casca in-ear care ar putea ajuta oamenii care doresc sa converseze fata in fata cu o persoana care vorbeste o alta limba decat cea cunoscuta de ei. De exemplu, daca cunosti limba engleza si mergi in vacanta in Italia, iar tu si cealalta persoana aveti casca The Pilot in ureche, persoana respectiva poate vorbi in italiana, iar dispozitivul va traduce in timp real in limba engleza.

Acest dispozitiv inteligent este dezvoltat de Waverly Labs, devenind realitate pe piata de dispozitive inteligente in urma unei campanii pe IndieGogo ce a depasit 3 milioane de dolari. Creatorului i-a venit ideea dupa ce a cunoscut o femeie de nationalitate franceza.

Cum functioneaza, mai exact, The Pilot si cum face posibila traducerea? Cei doi utilizatori care poarta conversatia au nevoie fiecare de cate o casca The Pilot, conexiune la internet si aplicatia dedicata instalata pe smartphone-uri. Tot prin intermediul aplicatiei putem alege in ce limba sa fie tradusa conversatia, in prezent fiind disponibile urmatoarele limbi: franceza, engleza, italiana si spaniola. Insa, daca unul dintre cei care poarta conversatia nu detine o casca The Pilot, poate folosi aplicatia dedicata.

Evident, traducerea nu este perfecta, dezvoltatorii incercand sa imbunatateasca mereu experienta utilizatorului pentru traduceri cat mai corecte, dar si rapide, in prezent fiind o intarziere minora de cateva secunde. Chiar si asa, dispozitivul este unic, util, iar pretul exclusiv pentru pre-comanda este de $200, urmand a fi livrat in luna Mai 2017, atunci cand pretul va fi de $300.

Mai jos puteti observa un demo cu functionalitatea dispozitivului in-ear The Pilot.