Siebo Smart Home, debutul celor de la Allview pe segmentul IoT

Aseara, 7 decembrie, in cadrul unui eveniment cu presa, Allview si-a anuntat debutul pe segmentul Internet of Things odata cu lansarea pachetului Siebo Smart Home. Pachet care include o serie de senzori (de gaz si de fum, senzorul multifunctional care detecteaza miscarea, temperatura, umiditatea si luminozitatea din incapere si senzorul IR care controleaza aparatele cu telecomanda din casa), o oglinda smart si o camera de supraveghere denumita Siebo SmartCam, care are si rol de unitate centrala.

Compania considera segmentul Smart Home a fi unul de viitor, astfel ca incepand de luna aceasta Visual Fan va comercializa astfel de gadgeturi sub brandul Allview.

“Viziunea Allview este oferirea de tehnologii inteligente si accesibile, sub un brand romanesc. Daca in 2011 am mizat pe telefoane mobile dual sim, exploatand nevoia pietei de telefonie a momentului, in 2016 mizam pe sisteme smart home, pe care le consideram viitorul pietei de IT&C in anii ce vor urma” a declarat Lucian Peticila, General Manager Visual Fan, compania care detine brandul Allview.

Sistemul Siebo Smart Home utilizeaza limbajul de comunicare prin Wi-Fi intitulat ZigBee (tehnologia care ofera un nivel de protectie a datelor asemanator celui din domeniul bancar).

„Printre elementele de noutate pe care le aduce noul sistem, in comparatie cu alte oferte din piata locala, se numara si caracterul autonom al Siebo Smart Home: nu este nevoie de abonament, poti controla sistemul de pe orice smartphone sau tableta, iar nevoia de securitate a produselor din categoria IoT a fost o prioritate inca din stadiul de concept”, a subliniat Ciprian Cucu, Sales Manager Allview.

Sistemul este conceput pentru a acoperi toate nivelele unui smart home complet si include solutii din categoriile:

UTILITAR (prin senzorii si dispozitivele care controleaza utilitatile)

CONFORT (prin senzorii si dispozitivele care controleaza lumina artificiala si naturala, umiditatea, temperatura, precum si prin numeroasele aplicatii ale oglinzii inteligente etc)

SECURITATE (prin senzorii si dispozitivele precum Siebo SmartCam sau scenariile pre-setate pentru situatii de tipul concediu, in care utilizatorul poate programa sistemul sa deschida luminile, televizorul sau sistemele de sunet la anumite ore, pentru a simula o casa locuita etc)

ECO (controlul consumului si scaderea costurilor de locuire).

Un alt terminal lansat astazi in gama Siebo Smart Home este oglinda inteligenta. Rezistenta la contactul cu apa, oglinda recunoaste atingerile in 10 puncte de presiune, se conecteaza la mediul online prin WiFi si comunica prin Bluetooth cu alte gadget-uri. Oglinda poate servi drept panou de comanda pentru smart home, dar este in acelasi timp si un indicator pentru sanatate. Oglinda se conecteaza la cantarul inteligent si afiseaza fiecarui utilizator un istoric cu oscilatiile sale de greutate. De asemenea, indica valorile inregistrate de senzorul care masoara hidratarea pielii si face recomandari pentru fiecare situatie in parte.

Tot ce include acest pachet Siebo Smart Home (pentru acasa sau pentru birou), poate fi controlat prin intermediul unei aplicatii pentru smartphone-urile cu Android, pe care o puteti descarca de pe Google Play store.

Pretul de pornire pentru un sistem Siebo Smart Home este de 799 de lei si poate ajunge pana la 6.000 de lei, in functie de complexitate si de numarul de senzori. Momentan poate fi precomandat numai de pe site-ul producatorului, iar de anul viitor se va regasi si in oferta unor magazine de retail locale.