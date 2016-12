Apple va publica rezultatele cercetarilor efectuate in domeniul inteligentei artificiale. Motivele sale? Deocamdata necunoscute.

Uminatatea a fost intotdeauna fascinata de crearea androidului perfect, acela care poate intelege si simti la fel ca un om lumea cel ne inconjoara. Robotul (masinaria) care poate invata de unul singur, fara a necesita programare. Asa au luat nastere o serie de carti despre inteligenta artificiala, si, mai tarziu, filme celebre precum 2001: A Space Odissey, Blade Runner, The Matrix, I Robot, Bicentennial Man, Trancendence, Her, Humans sau mai recent Westworld.

Apple este una din companiile IT atrase de acest segment de piata, cel al inteligentei artificiale (Siri poate fi un exemplu), care continua sa se dezvolte cu pasi mai mici sau mai mari. Apple a efectuat o serie de studii, cercetari pe care a anuntat de curand ca doreste sa le faca publice, cu toate ca in general compania americana este secretoasa (si e normal sa fie asa), cand vine vorba de cercetarile realizate de oamenii sai pe diferite categorii de interes global (realitate augmentata, realitate virtuala, smart cars, etc).

Care ar fi scopul final al publicarii acestor rezultate? Cel mai probabil acela de a atrage viitori oameni de stiinta, profesori si programatori / ingineri care sa ocupe pozitii de cercetare in cadrul companiei Apple, si totodata sa-si asigure / consolideze pozitia de lider de piata pentru urmatorii 5 – 10 ani de zile. Daca va reusi acest lucru ramane de vazut, insa un lucru este cert: Apple va continua sa aduca in companie oameni capabil sa duca mai departe mostenirea grea lasata de Steve Jobs alaturi de Steve Wozniack, iar inteligenta artificiala se contureaza tot mai mult in a fi nucleul in jurul caruia se va dezvolta toata aceasta tehnologie a viitorului, fie ca vorbim de masini, case sau roboti inteligenti.

sursa