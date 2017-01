Cum ruleaza Windows 10 pe terminal cu procesor Snapdragon (Microsoft demo video)

Incepand din 2017 Microsoft va introduce pe Windows 10 compatibilitatea cu procesoarele ARM (platforma mobile), care ne va permite intr-un viitor nu foarte indepartat sa putem rula orice aplicatii x86 (PC Desktop/laptop) pe dispozitive echipate cu procesoare Snapdragon, MediaTek, etc.

In acest sens, Microsoft a dat saptamana aceasta publicitatii un clip demonstrativ care ne arata cum si cat de usor ruleaza aceste aplicatii x86 pe un dispozitiv echipat cu procesor Qualcomm Snapdragon (chipset mobile). Practic, Microsoft va lansa o varianta Windows 10 Enterprise pe care, cu ajutorul unui emulator integrat in sistem, vom putea rula toate aceste aplicatii create pentru desktop.

Pe clip se poate vedea cum sunt rulate pe rand si fara pic de lag aplicatii precum browserul Edge cu suport full touch (comenzi tactile si stylus), Photoshop, un videoclip redat la rezolutie mica, jocuri ca World of Tanks si Microsoft Office Word.

Unificarea platformei Windows 10 intr-un singur sistem capabil sa se adapteze hardware-ului existent pe piata, fie ca e vorba de hardware pentru computere (pc desktop, laptop, etc) sau hardware pentru gadgeturi portabile (tablete, telefoane), toate aplicatiile dezvoltate pana in prezent pentru sistemul de operare Windows, vor putea fi lansate si utilizate fara probleme. Ce e interesant in ceea ce propune Microsoft astazi, este faptul ca nu e necesara rescrierea aplicatiilor pentru a fi compatibile cu chipset-urile ARM, o problema cu care se confrunta si in prezent foarte multi dezvoltatori de software (aplicatii, jocuri).

Aceasta functionalitate ar fi un mare pas inainte pentru companie, deoarece ar atrage mult mai multi clienti catre platforma lor Windows, clientii pe care ia cam pierdut in ultimii 7-10 ani.

Din pacate pentru Microsoft, Google pregateste ceva similar de anul viitor prin unificarea platformelor sale Chrome OS si Android intr-o singura platforma care s-ar putea numi Andromeda.