Pretul castilor Apple AirPods si de ce nu sunt inca comercializate?

La inceputul lunii septembrie 2016 Apple lansa pe piata cele doua noi telefoane, iPhone 7 si 7 Plus, si odata cu ele compania a introdus si castile wireless AirPods, deoarece noua generatie de iPhone nu mai beneficiaza de clasicul port pentru mufa jack de 3.5mm, Apple considerand ca este vremea pentru inlaturarea acestuia.

Numai ca Apple are o problema cu noile casti wireless AirPods, si anume nu sunt functionale 100%, astfel ca nu poate incepe comercializarea lor, anunta The WallStreet Journal.

Conform publicatiei americane, care ar fi primit informatii din interiorul companiei Apple, castile AirPods au o problema de sincronizare a semnalului prin Bluetooth, deoarece fiecare casca (stanga si dreapta) primesc semnalul separat, astfel ca sunetul nu este 100% sincronizat.

O alta problema pe care Apple o intampina cu AirPods, este cea a bateriei. Utilizatorul poate fi pus in situatia in care una dintre cele doua casti (stanga sau dreapta) poate ramane fara baterie, astfel ca nu va ma mai putea asculta muzica, deoarece nu se stie daca AirPods poate reda audio odata ce casca stanga sau dreapta ramane fara baterie. Si chiar daca ar putea, nu stim cati clienti ar fi multumiti de o astfel de experienta audio cu o pereche de casti care, totusi, vor costa cel putin 160 de euro, atunci cand vor intra pe piata din Europa (inclusiv in Romania).

Pretul oficial anuntat de Apple pentru castile AirPods este de $159.