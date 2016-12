Google va utiliza 100% energie regenerabila din 2017

Daca pana in prezent 44% din energia utilizata de Google Inc este energie regenerabila, din 2017, compania anunta ca se va baza in proportie de 100% pe astfel de energie regenerabila, pentru a-si alimenta cu energie centrele de date si birourile din toata lumea, in care lucreaza peste 60.000 de angajati.

Planul companiei Google nu e neaparat pus in practica pentru a avea o amprenta de poluare cat mai mica asupra mediului, ci pentru faptul ca, pe termen lung, energia regenerabila e mai putin costisitoare. Google cauta solutii de minimzare a consumului de energie prin implementarea inteligentei artificiale, cu ajutorul careia sa-si eficientizeze sistemul de consum necesar centrelor sale de date de pe glob.

Spre exemplu, in 2015, Google a cumparat nu mai putin de 5.7 Terawatt/h energie regenerabila, insemnand aproape totalul de astfel de energie produsa de intregul regat unit (Marea Britanie).

Cei drept, nu e prima data cand companiile din zona IT sunt criticate pentru impactul negativ ridicat pe care il au asupra mediului inconjurator. Conform unor statistici recente, gazele de sera emise in atmosfera de companiile IT au ajuns la 2%, adica, undeva la acelasi nivel cu industria aviatica. Astfel ca odata cu trecerea la un consum 100% bazat pe energie regenerabila Google face un pas mare catre un impact cat mai redus asupra planetei.

Mare parte din energia regenerabila pe care Google o va consuma anul viitor, va veni de la fermele de vant si de la centralele elecrice a caror sursa sunt panourile solare, dar si din alte surse.