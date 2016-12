HTC lanseaza Studiourile Vive, unde va dezvolta propriile aplicatii si jocuri VR

HTC lanseaza Studiourile Vive, unde isi va dezvolta propriul continut (aplicatii, jocuri, etc) pentru sistemul de realitate virtuala HTC Vive.

HTC mizeaza tot mai mult pe realitatea virtuala, asta si pentru faptul ca afacerea care ii aducea pana nu demult profit si glorie pe segmentul smartphone-urilor, nu mai e atat de profitabila cum era cu ani in urma.

Probabil, ca sunteti la curent cu sistemul VR dezvoltat de HTC, si anume casca Vive, un sistem superior majoritatii sistemelor VR disponibile pe piata in acest moment. Din pacate, continutul VR (oferta actuala) este destul de limitat, astfel ca HTC a decis sa lanseze propriul sau studio, unde compania taiwaneze va dezvolta propriile aplicati si jocuri dedicate realitatii virtuale.

HTC lanseaza Studiourile Vive, sub care a lansat deja primul joc intitulat ‘Arcade Saga’. Compania taiwaneza urmand acelasi tip de strategie aplicat de companii precum Sony si Microsoft cu ale lor console Playstation, respectiv Xbox, sau Facebook si Samsung in parteneriatul pentru casca Oculus Rift.

Pe langa continutul de tip aplicatii si jocuri, in cadrul acestor studiouri, se va dezvolta si continut cinematografic, pentru arhitectura si design, real estate, etc. In plus, parteneri precum BWM, au adoptat deja aceasta noua tehnologie VR la construirea noilor generatii de autovehicule.