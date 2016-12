Windows 10 Creators Update aduce integrare Windows Holographic (VR) din 2017

Realitatea virtuala va juca un rol tot mai important in industria IT in urmatorii ani, lucru confirmat si de Microsoft prin compatibilitatea pe care o pregateste sistemului sau de operare Windows 10.

Odata cu inceperea distribuirii Windows 10 Creators Update anul viitor catre utilizatorii de Windows 10, Microsoft va face primul pas catre zona de realitate virtuala prin intermediul Windows Holographic, care le va permite acestora sa lanseze anumite aplicatii si jocuri intr-un mediu de realitate virtuala prin intermediul unei casti VR. Incepand din 2017 producatori precum Asus, Lenovo, Acer, Dell sau HP, vor lansa fiecare pe piata astfel de casti VR compatibile cu Windows 10 si Windows Holographic.

Aceasta integrare VR este deja accesibila in ultimele build-uri Windows 10 Insider si poate fi testata de cei interesati de aceasta noua functie care ofera acces la realitatea virtuala, dar numai daca detineti o casca, iar momentan accesul este foarte limitat. Practic, nu poti decat vedea meniul start si nimic altceva.