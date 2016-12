Nokia 150 – Primul telefon de redebut al Nokia nu este un smartphone

Dupa cum bine stiti din articolele noastre anterioare, Nokia revine in finalul acestui an pe segmentul de telefoane mobile si face acest lucru nu cu un smartphone cu Android asa cum era de asteptat, ci cu un telefon mobil 2G clasic denumit Nokia 150 (disponibila in variante single si dual SIM), care are un pret de numai 26$.

De mentionat ca toate telefoanele care vor aparea sub brandul Nokia, sunt produse si comercializate de compania HMD Global.

Nokia 150 va fi disponibil in Europa incepand cu primul trimestru al anului viitor (2017) si beneficiaza de un ecran LCD de 2.4″ cu rezolutie QVGA, o baterie de 1.020 mAh care ofera pana la 22 de convorbiri telefonice, Bluetooth 3.0, jack audio de 3.5mm, camera foto VGA, slot pentru carduri micro SD.

Telefonul are ca tinta pietele emergente, masoara 13.5mm grosime si cantareste 81 grame.