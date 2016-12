Amazon efectueaza prima livrare cu drona, in Anglia (video)

Poate cel mai mare magazin de retail online la nivel global, Amazon, a efectuat saptamana aceasta prima livrare catre un client de al sau din Marea Britanie, cu ajutorul unei drone autonome. Sistemul de livrare Amazon Prime Air, ce are la baza aceste drone autonome, a fost anuntat inca din 2013, dar, iata ca, abia la 3 ani distanta magazinul face prima livrare.

Dronele sunt viitorul, ele gasindu-si utilitate in diferite domenii de activitate, precum interventii de urgenta (de ajutor), in transportul coletelor (posta), curse cu drone, pot fi utilizate ca un “stol/roi” de drone pentru un spectacol de lumini deosebit, dar si in interventii militare.

Revenind la subiectul nostru de astazi, evenimentul celor de la Amazon a fost filmat si dat publicitatii, si, desi nu pare la prima-vedere un sistem foarte eficient, poate si din cauza faptului ca aceste drone nu pot transporta o greutate mai mare de 2.2kg, sistemul poate fi imbunatatit in timp. Momentan, pot fi livrate gadgeturi de mici dimensiuni, mancare pentru animale si alte obiecte sau alimente, a caror greutate nu depaseste limita maxima mentionata.

Ce parere aveti despre un astfel de serviciu de curierat prin intermediul dronelor?