Gama de monitoare high-end LG Electronics, va fi expusa la CES 2017

Poate va mai amintiti ca, recent, in cadrul evenimentului de lansare a noilor Macbook-uri Apple, compania americana a anuntat colaborarea cu LG Electronics pentru ceea ce se numeste monitorul LG UltraFine cu rezolutie 5K. Un monitor varf de gama (LG 34UC99), care aduce conectivitate Thunderbolt utilizatorilor de produse Apple, dar si o experienta vizuala deosebita. Model UltraWide dedicat in special gamerilor, deoarece vine echipat cu tehnologie AMD FreeSync, 1ms Motion Blur Reduction, Dynamic Action Sync sau Black Stabilizer, printre altele.

Ei bine, acest monitor alaturi de alte trei modele: UltraWide 4K (LG 34UM79M – primul din lume cu Chromecast integrat, permitand utilizatorului sa faca streaming de pe smartphone pe monitor) si cele doua modele cu tehnologie HDR de 32, respectiv 34 de inci (LG 32UD99 cu suport HDR10), vor fi expuse in cadrul targului anual internationa care are loc in luna ianuarie la Las Vegas, in Statele Unite.

“Pentru a ne mentine pozitia de lideri ai industriei de monitoare, integram in produsele noastre tehnologii in curs de dezvoltare si tot ce reprezinta noul trend pe acest segment de piata”, a declarat Brian Kwon, presedintele LG Home Entertainment Company.

Noile modele vor fi disponibile pe piata din Romania in urmatoarele 6 luni de zile, insa, deocamdata nu avem niciun fel de informatie referitoare la pretul lor sau o data exacta cand acestea vor ajunge pe piata locala, insa vom reveni cu detalii atunci cand LG Romania ni le va comunica.