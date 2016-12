Vodafone Roaming 4G in peste 100 de tari, incepand cu decembrie 2016

Vodafone Romania, a anuntat, ca incepand de luna aceasta (decembrie 2016), compania telecom si-a extins acoperirea internatonala a serviciilor de roamning 4G in peste 100 de tari, semnal ce acopera tari precum: Bahamas, Bolivia, Bulgaria, Cipru, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Insula Man, Insulele Feroe, Iran, Jamaica, Mongolia, Pakistan, Republica Moldova, Slovacia si Tanzania.

„Depasind acest prag, ne consolidam pozitia de lider in furnizarea serviciilor de roaming, oferindu-le utilizatorilor nostri posibilitatea de a folosi astfel de servicii in peste 100 de destinatii din toata lumea. Astfel, persoanele care calatoresc in strainatate beneficiaza de servicii mobile 4G de calitate, cu acoperire mai mare, care le asigura conexiuni de mare viteza pentru streaming video si audio si pentru navigarea pe internet, atat in interes personal, cat si de serviciu”, a declarat Ravinder Takkar, Presedinte si CEO Vodafone Romania.

Vodafone este primul operator din Romania care a lansat servicii de roaming 4G, in 2013, iar oferta sa include bonusuri cu beneficii lunare in roaming fara costuri suplimentare fata de abonament. Lista completa a tarilor in care serviciile de roaming 4G sunt active este disponibila aici.

Pentru a avea acces la serviciul de roaming 4G, utilizatorii trebuie sa aiba serviciul 4G activ, sa se afle intr-o zona cu acoperire 4G, sa detina un terminal si un SIM compatibil 4G, sa aiba un abonament sau o extraoptiune 4G si sa activeze serviciile de roaming cu cel putin 24 de ore inainte de plecarea din tara.