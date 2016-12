Cat te va costa o casca wireless AirPods pierduta?

Odata cu lansarea noului iPhone 7, Apple a renuntat la mufa jack de 3.5mm, astfel ca nu mai poti conecta o pereche clasica de casti la telefon pentru a asculta muzica, decat cu ajutorul unui accesoriu, un adaptor prin conectorul Lightning care te va costa 9$, sau prin intermediul unei perechi de casti wireless AirPods, care, pe langa faptul ca sunt foarte scumpe, ele prezinta si un risc foarte ridicat de a le pierde.

Ca sa rezolve aceasta problema, Apple a anuntat ca, in cazul pierderii a uneia dintre cele doua casti, avem posibilitatea de a cumpara perechea pierduta contra sumei de 70$. Sau puteti apela la ceea ce se numeste garantie de 1 an de zile (care acopera problemele de defectiune a bateriei castilor) si care costa 50$. De asemenea, pretul este acelasi daca se defecteaza si nu sunteti asigurati, adica, 70$ pentru reparatie sau pentru o casca noua (stanga sau dreapta).

O alta capcana este cea a cutiei in care ele stau la incarcat. Aveti posibilitatea de a cumpara castile AirPods fara cutie, insa, trebuie sa stiti ca, fara acea cutie ele nu pot fi incarcate, astfel ca ajungeti sa platiti 20$ in plus daca optati sa cumparati ulterior cutia.

Toata aceasta schimbare si renuntare la mufa jack este o strategie de marketing bine gandita, care le poate aduce americanilor de la Apple minim 160$ per utilizator de iPhone 7 si suma poate trece de pragul de 200$, daca clientul nu are grija de aceste casti AirPods.