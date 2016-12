Craciunul acesta poti castiga premii in bani sau licente software de la EaseUS

Partenerul nostru, EaseUS, ofera cititorilor Gadget Talk Romania posibilitatea de a castiga premii in bani si/sau licente pentru software-ul dezvoltat de compania producatoare, software care ajuta la recuperarea fisierelor sterse din greseala sau intentionat, precum fotografii, videoclipuri, documente importante, etc.

Pentru cei mai putin familiarizati cu EaseUS, compania dezvolta software precum EaseUS Data Recovery Wizard, care permite restaurarea si recuperarea fisierelor sterse / pierdute de pe calculator, fie el laptop sau PC. Un alt astfel de pachet cu unelte, cu ajutorul caruia pot fi recuperate fisierele sterse din memoria unui smartphone este EaseUS MobiSaver pentru Android. Acesta poate recupera de la fotografii sterse, la melodii mp3, precum si alte fisiere importante pentru utilizatorul de smartphone.

In cazul in care va intereseaza un astfel de software, aflati ca, in perioada 15 – 23 decembrie 2016, aveti sansa de a castiga fie o licenta pentru urmatoarele pachete software: EaseUS Data Recovery Wizard , EaseUS Todo Backup , EaseUS Partition Master , EaseUS PCTrans and EaseUS Everysync, fie premii in bani sub forma unor Gift card-uri (card cadou) in valoare de 10$ fiecare (bani valabili in PayPal).

Pentru mai multe informatii despre modul de inscriere si regulamentul campaniei, vizitati website-ul partenerului nostru.