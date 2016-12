Honor Magic, ultimul si cel mai interesant smartphone Huawei din 2016

Honor Magic, un smartphone Huawei cu design luxuriant si 4 camere (3 foto, una pentru scanarea ochilor proprietarului).

Acum sase ani Huawei debuta pe piata telefoanelor mobile cu brandul Ascend, pe o piata controlata de giganti ca Apple si Samsung, compania chineza reusea sa aduca un telefon cu dotari de flagship, dar la un pret accesibil. Acest fapt aducandu-le si renumele de companie cu unul dintre cele mai bune rapoarte calitate-pret al produselor furnizate la aceasta data.

Astazi, cei de la Huawei au lansat un nou terminal si anume Honor Magic. Ecranul telefonului este unul de tip AMOLED curbat, cu rezolutie Quad HD (2K), acesta masurand 5,1 inci, insa curbura ecranului nu va aduce vreo functie speciala (ca pe telefoanele de la Samsung), ci un plus estetic. Telefonul va avea o grosime de 7,8mm si va cantarii numai 145 grame. Honor Magic ar urma sa vina in doua variante de culori si anume Golden Black (negru cu accente aurii), respectiv Porcelain White (alb lucios).

Terminalul vine cu o camera duala cu senzori de 12MP pe spate (unul monocrom, celalalt color), lentila avand o deschidere f/2.2 si cu o camera frontala de 8MP (f/2.0). Honor Magic ruleaza sistemul de opeare mobil Android 6.0 personalizat cu o interfata grafica denumita „Honor Magic Live OS“. Ca memorie, telefonul dispune de 4GB RAM si 64GB spatiu intern pentru stocare fisiere.

Partea interesanta, “magica” a acestui telefon este DeepThink, un asistent digital ce functioneaza in paralel cu FaceCode. Acesta foloseste o camera infra rosu pentru a iti recunoaste tie sau persoanelor tale de incredere irisul, astfel primind acces la notificari, insa daca vrei sa deblochezi telefonul, vei avea la dispozitie un cititor de amprenta, care se regaseste integrat in butonul Home (acasa).

La interior avem un procesor octa-core Kirin 950 ce va oferi suficienta viteza, in timp ce acceleratorul grafic mobil este un Mali-T880, asigurand astfel o experienta de utilizare si de gaming buna. Flagship-ul vine cu o baterie de 2,900mAh si tehnologie Magic Charge, care ii va permite o incarcare rapida. Astfel, in 10 minute de incarcare cu incarcatorul Magic Power bateria ajunge la 40%, iar in numai 30 de minute ajunge la 90%, conform precizarilor facute de companie in conferinta de presa.

Pretul anuntat de Huawei pentru noul telefon este de aproximativ 510 €, acesta este disponibil momentan la precomanda in China si ar trebui sa fie livrat incepand cu data de 25 decembrie.

Voi ce credeti? Huawei Honor Magic va avea acelasi succes ca “fratele” sau Honor 8?