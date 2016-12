TCL Communication va produce telefoane sub brandul Blackberry

Cred ca nu mai e cazul sa batem moneda pe modul cum canadienii de la RIM – Research in Motion (actuala Blackberry) si-au distrus businessul atat de profitabil la un moment dat cu telefoane mobile, din incapatanarea si prostia managerilor sai de a nu adopta la timp sistemul de operare Android, asa cum au facut-o rand pe rand ceilalti producatori importanti asiatici din piata.

In prezent, strategia celor de la Blackberry este sa se focuseze pe dezvoltarea de software si pe securitatea terminalelor mobile. Desi sunt foarte apreciati pentru partea securitatii terminalelor mobile, permiteti-ne sa fim rezervati in ceea ce priveste softul, deoarece compania nu a reusit sa “vanda” publicului sistemul propriu de operare Blackberry OS si nici nu au stiut cum sa atraga dezvoltatorii ca sa produca aplicatii si jocuri pentru platforma sa, acum declarata defuncta.

Saptamana aceasta Blackberry a anuntat printr-un comunicat de presa prima sa colaborare cu producatorul de smartphone-uri chinez, TCL Communication, parteneriat prin care canadienii vor licentia aceasta companie chineza, in scopul ca ea sa produca si sa comercializeze telefoane mobile sub brandul Blackberry la nivel global, in timp ce partea software si securitatea lor ramanand in grija celor de la Blackberry.

Ramane de vazut daca smartphone-urile produse de chinezi in tandem cu sistemul de operare Android (sistem customizat si securizat de Blackberry) va deveni o reteta de succes in urmatorii 2-3 ani de zile.

E posibil ca clientul din zona de business sa fie interesat de astfel de terminale intr-o lume tot mai conectata la internet, una a carui drept la intimitate este tot mai scazuta pe zi ce trece. Asta deoarece majoritatea gadgeturilor actuale au o camera foto, un microfon si o multitudine de senzori care inregistreaza si stocheaza in cloud informatii cu caracter personal, dar si faptul ca tot mai multe agentii guvernamentale si non-guvernamentale sunt acuzate ca spioneaza utilizatorii, astfel ca, e posibil, ca anumiti clienti sa isi doreasca un produs ce permite criptarea datelor si implicit protejarea si limitarea accesului la acest tip de informatii.

Credeti ca parteneriatul Blackberry – TCL Communication va avea succesul pe care mizeaza cele doua companii?