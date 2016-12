Vodafone are cel mai rapid internet 4G din Romania, conform Ookla

Potrivit testelor efectuate de utilizatorii de telefonie mobila din Romania in ultimele sase luni cu ajutorul aplicatiei Speedtest dezvoltate de Ookla (una dintre cele mai populare aplicatii de testare a vitezei de internet din lume), Vodafone Romania are cea mai rapida retea de telefonie mobila din tara, urmata de Orange Romania, Telekom si Digi Mobil.

„Desemnarea premiului Speedtest are la baza viteza de acces la internet pe care utilizatorul real o experimenteaza in viata de zi cu zi. Folosind metodologia noastra riguroasa de masurare si avand o imagine cuprinzatoare asupra performantei conexiunilor de internet mobil din Romania, suntem in masura sa stabilim ca Vodafone a oferit cea mai mare viteza de internet mobil clientilor sai in al doilea si al treilea trimestru din anul 2016”, a declarat Jamie Steven, Vicepresedinte Executiv al Ookla

Rezultatele a peste 500.000 de teste din al doilea si al treilea trimestru al anului 2016, efectuate de utilizatorii de telefoane mobile din Romania compatibile cu tehnologia LTE arata ca reteaua Vodafone Romania ofera cele mai mari viteze de download si de upload, precum si cea mai mica latenta in transmiterea datelor.

De la inceputul anului 2016 si pana in prezent, compania Ookla a colectat peste 1,14 milioane de teste efectuate de utilizatorii de telefonie mobila din Romania folosind aplicatia Speedtest pentru a-si verifica performanta conexiunii mobile. Datele colectate arata ca, de la inceputul anului si pana in prezent, Vodafone Romania are cele mai bune rezultate, cu viteze de download cu cel putin 15% mai mari decat ale oricarui alt furnizor de telecomunicatii mobile de pe piata.

„Rezultatele testelor au confirmat inca o data ca Supernet 4G+ este cea mai buna retea din Romania, oferindu-le utilizatorilor nostri posibilitatea de a beneficia de servicii care se bazeaza pe cele mai noi tehnologii”, a declarat Ravinder Takkar, Presedinte si CEO al Vodafone Romania.

Testul Speedtest oferit de Ookla este lider mondial in testarea performantei conexiunilor de internet si in diagnoza retelei, la initiativa utilizatorilor. Cu peste noua milioane de teste efectuate in fiecare zi si peste noua miliarde de teste inregistrate pana in prezent, Speedtest ofera cea mai extinsa imagine asupra performantei si accesibilitatii retelelor de internet la nivel mondial. Platforma de date cuprinzatoare a companiei, cunoscuta sub denumirea Speedtest Intelligence, este un instrument de incredere esential pentru cercetare si analiza, utilizat de catre companii, universitati si agentii guvernamentale in demersul lor de a intelege pe deplin complexitatea serviciilor de internet, tinand cont atat de regiune, cat si de furnizor. Testele pot fi efectuate pe speedtest.net, iar aplicatia Speedtest poate fi descarcata pentru iOS, Android, MacOS, Windows, Apple TV si Google Chrome.

Vodafone Romania a lansat Supernet 4G+ in septembrie 2016, care ofera utilizatorilor viteze mai mari, cea mai buna experienta video HD pe mobil, acoperire mai buna in interior si securitate sporita, precum si cea mai extinsa acoperire 4G+, disponibila in toate cele 41 de resedinte de judet, in Bucuresti si in alte 330 de localitati.