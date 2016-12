Despachetare Evolio M6 si prezentarea generala (video)

Despachetare Evolio M6 si prezentarea generala a celui mai nou model de smartphone din portofoliul producatorului autohton.

La inceputul acestei luni Evolio lansa pe piata doua noi modele de smartphone accesibile ca pret romanilor, printre care se regaseste si Evolio M6, model pe care de altfel l-am primit in teste saptamana aceasta.

Telefonul M6 este un dual SIM cu design interesant si un ecran IPS 720p HD generos la cei 5.5 inci in diagonala. Evolio M6 ruleaza sistemul de operare Android 6.0 Marshmallow si beneficiaza de o baterie de 2.300 mAh. Este dotat cu camera foto de 5MP capabila sa inregistreze videoclipuri in format Full HD si dispune de 1GB memorie RAM, 8GB memorie interna la care se adauga si un slot microSD, in care pot fi introduse carduri de pana la 32GB.

Astazi, va oferim videoclipul de despachetare si prezentarea generala a smartphone-ului Evolio M6, iar in zilele urmatoare vom publica si un review complet cu toate testele efectuate, inclusiv cele de benchmark, baterie si camera foto.

Spuneam ca telefonul vine la un pret accesibil, el costand numai 499 lei, iar alaturi de smartphone in cutia in care este livrat, veti gasi pe langa incarcator, cablul USB, manualul de utilizare si o folie de protectie pe care sa o aplicati pe ecran.