Samsung Notebook 9, noua generatie de laptopuri cu procesoare Intel Kaby Lake

Samsung Electronics a anuntat saptamana aceasta actualizarea gamei de laptopuri ultra-subtiri cu noi modele Samsung Notebook 9, echipate cu generatia a saptea de procesoare Intel, Kaby Lake, si o carcasa bazata pe tehnologia Micro Arc Oxidation (MAO), care ofera rezistenta la socuri mecanice si termice.

Laptopurile Samsung Notebook 9 sunt foarte usoare la doar 800 – 900 de grame si foarte subitiri variind intre 14 si 15 milimetri grosime, in functie de modelul ales. Modelul de 13.3″ este disponibil in variante cu procesoare i5 sau i7, in timp ce modelul de 15″ va fi comercializat numai in varianta cu CPU i7.

Ambele modele sunt dotate cu un display Full HD HDR si unghiuri largi de vizualizare de pana la 178 grade. De asemenea, ecranul este rabatabil pana la un unghi de 180 de grade si ofera o luminozitate maxima de pana la 350 niti. Laptopul dispune de conectivitate USB-C, Bluetooth, Wi-Fi 802.11 ac si sistem de securitate bazat pe citirea amprentelor.

Modelele Samsung Notebook 9 dispune de o baterie a carei autonomie de functionare ofera pana la 7 ore de utilizare continuu, iar incararea se efectueaza in aproximativ 80 de minute, sau poti obtine 2.1 ore de utilizare in doar 20 de minute de incarcare, anunta producatorul sud coreeean.

Pretul noii generatii de notebook 9 nu a fost comunicat deocamdata.

Configuratie Samsung Notebook 9 :