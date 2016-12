Orange Help, platforma care vine sa ajute si simplifice necesitatile clientilor Orange

In cursul zilei de astazi, 21 decembrie 2016, Orange Romania a anuntat noua sa platforma Orange Help, prin intermediul careia clientii sai pot gasi raspunsurile de care au nevoie intr-un timp foarte scurt. Operatorul anunta ca, din doar 3 click-uri (tap-uri), fie ca e vorba de informatii legate de setarile telefoanelor, de abonamente, retea sau alte servicii, toate aceste informatii sunt la indemana utilizatorilor din retea.

Platforma Orange Help a fost dezvoltata pe baza cerintelor clientilor, pornind de la feedback-ul primit de la acestia si de la intrebarile adresate de-a lungul timpului. Astfel ei au acces rapid la orice informatie legata de produsele si serviciile de care sunt interesati, in cadrul unei platforme cu o structura intuitiva, usor de folosit chiar si de pe smartphone.

Orange Help pune la dispozitia vizitatorilor, pe langa raspunsuri la intrebarile despre produsele si serviciile Orange si o serie de articole cu ajutorul carora ei pot afla ultimele noutati si sfaturi utile, astfel incat sa se poata bucura din plin de toate functiile telefoanelor lor. Platforma a fost testata cu utilizatorii pe tot parcursul procesului de optimizare, pentru a le asigura clientilor informatii adaptate necesitatilor lor. Orange spune ca, continutul din platforma va fi actualizat in mod constant, iar utilizatorii sunt incurajati sa isi spuna parerea despre cat de utile au fost informatiile gasite, folosind butoanele de feedback.

In sectiunea Help clientii Orange pot accesa rapid informatii despre servicii de urgenta, precum schimbarea SIM-ului, codurile PIN si PUK, setarile de internet, service telefon, suspendarea numarului de telefon sau reconectarea in caz de furt sau pierdere si amanarea platii. Acest tip de informatii sunt prezentate pe platforma Help intr-o sectiune speciala, pentru a le oferi utilizatorilor raspunsurile de care au nevoie intr-un timp cat mai scurt.