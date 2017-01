Cautarile romanilor pe Google in 2016

Iata-ne ajunsi in luna decembrie, luna care anunta sfarsitul de an si umple online-ul cu zeci de statistici, bilanturi si rapoarte. Uitandu-se in urma si facand o retrospectiva a actiunilor ce au avut loc de-a lungul celor 12 luni, Google a prezentat listele cu cele mai populare cautari realizate in 2016. Toate au scos in evidenta, interesele romanilor pentru evenimentele si subiectele cele mai aprinse ce au captat atentia sub o forma sau alta.

Daca pana acum, bacalaureatul si ziua de Black Friday se regaseau in cautarile populare din fiecare an, la ele s-au mai adugat si Brexit-ul, cutremurele sau Jocurile Olimpice care au fost de mare interes pentru Romania.

Nici Campionatul European de Fotbal, jocul Pokemon Go, iPhone 7 sau alegerile din SUA nu sunt de neglijat cand vorbim despre elementele care au marcat anul 2016, iar acest lucru se vede in toate cautarile din Google.

Daca va intrebati cine a fost in topul cautarilor de filme, va spun ca Suicide Squad a fost cel mai accesat titlu. Nici cafeaua verde nu a fost mai putin cunoscuta. Ea a beneficiat de toata atentia utilizatorilor, iar identitatea cucuvelei mov a starnit intrigi in randul romanilor.

Zilnic ne petrecem cel putin 8 ore, accesand internetul si socializand pe tableta si alte gadget-uri, insa niciodata nu ne-am pus intrebarea: ce se afla in spatele unui browser, cum functioneaza canalele de socializare precum Facebook si ce algoritm are Google de ne afiseaza mereu anunturile din zona noastra de interes.

In spatele acestor platforme si intrebari, exista o multime de notiuni de marketing, analize si parametri, ce dezvaluie activitatea unui user, ducand intr-un final si la raportul mai sus discutat.

Fiecare business are o valoare, iar ea poate fi generata doar pe o strategie de comunicare de succes, indiferent ca este vorba de un magazin online sau doar un simplu blog.

Cautarile anului 2016 au fost realizate pe mai multe categorii, dorind sa surprinda trenduri de cautare din Romania. Cea mai mare parte a datelor provin din Google Trends, un serviciu public si care prezinta volumul de cautari pe diferite regiuni geografice, perioade de timp si termeni utilizati.