Nokia da Apple in judecata in Europa si Statele Unite (drepturi de autor)

Intr-un comunicat de presa publicat ieri, 21 decembrie, de compania finlandeza Nokia, aceasta anunta ca inaintat o serie de plangeri impotriva companiei americane Apple, atat in Europa (Germania), cat si in Statele Unite (Texas), legat de faptul ca Apple incalca o serie de brevete de inventie detinute de finlandezi. Actiunea are loc la doar o saptamana de la redebutul companiei pe segmentul telefoanelor mobile.

Nokia Technologies spune ca de cand a achizitionat companiile NSN in 2013 si Alcate-Lucent in 2016, detine un portofoliu vast de brevete (drepturi de autor) care se intind pe o perioada de 20 de ani timp in care a investit peste 115 miliarde de euro in cercetare si dezvoltare. Nokia detine in acest moment zeci de mii de astfel de brevete care acopera tehnologii dezvoltate si utilizate pe actualele smartphone-uri, pe tablete, computere si alte dispozitive similare.

In 2011, Nokia ajunsese la o intelegere de licentiere cu Apple pentru o parte din brevetele sale, insa de atunci si pana in prezent, Apple a tot utilizat si implementat in gadgeturile sale (ex. iPhone) tehnologii dezvoltate de Nokia, fara acordul de licentiere al finalndezilor, astfel ca, dupa mai multi ani de negocieri esuate, Nokia a luat acum aceasta decizie de a da in judecata compania americana.

“Prin investitiile sustinute facute in cercetare si dezvoltare, Nokia a creat si contribuit la baza dezvoltarii multor tehnologii fundamentale, utilizate astazi la construirea si buna functionare a telefoanelor mobile, inclusiv cele Apple. Dupa ani de negocieri esuate cu Apple, am hotarat sa ne aparam drepturile in instanta,” a declarat Ilkka Rahnasto, head of Patent Business at Nokia.

Numarul total de brevete de inventie pe care Apple le-ar incalca se ridica la 32, iar acestea se refera la tehnologii ce implica display-ul, interfata grafica, software-ul utilizat, antenele radio, chipset-urile si programarea video.

Nokia anunta ca nu se va rezuma doar la instantele din Germania si Statele Unite, si ca va inainta astfel de plangeri si in alte tari de pe glob, pentru a-si recupera prejudiciul.

sursa