Lenovo lanseaza Zuk Edge, cu margini foarte subtiri si specificatii de top

Dupa ce in urma cu o luna de zile cei de la Lenovo isi anuntau viitorul smartphone din seria Zuk, cu un ecran edge-to-edge, iata ca, astazi, terminalul intitulat Zuk Edge a fost lansat oficial.

Telefonul urmeaza sa ajunga in magazinele din China incepand cu 1 ianuarie 2017, la un pret accesibil, avand in vedere specificatiile hardware, varianta cu 4 GB RAM va costa 330 de dolari, iar cea cu 6 GB RAM va costa 360 de dolari. Device-ul va fi disponibil in doua variante de culori, Ceramic White (alb mat) respectiv Titanium Crystal Black (negru lucios).

Zuk Edge vine cu un chipset de top de la Qualcomm, modelul Snapdragon 821 cu procesor quad-core la 2,35 GHz, ecranul este unul urias de 5,5 inci Full-HD TDDI protejat cu sticla de la Corning, Gorilla Glass, panoul acoperind o suprafata impresionanta in raport cu marimea telefonului si anume 86.4%, telefonul mai dispune de un port USB Type-C (v3.1), un cititor de amprente integrat (care ar trebuii sa deblocheze tefonul la cea mai mica atingere — in 0.09 secunde) si un senzor de puls. Alte adaosuri interesante ar ma fi un altimetru pneumatic, respectiv un senzor de lumina UV.

Dual-SIM-ul Zuk Edge ruleaza Android 7.0 Nougat peste care a fost aplicat ZUI 2.5. Pe spate vom avea o camera de 13 mega pixeli cu un senozor Samsung ISOCELL de 1.34 pixeli microni, lentila avand o deschidere f/2.2. Camera mai dispune de un autofocus hibrid PDAF+CAF si de un blit luminos. Pe fata gasim o camera de 8 megapixeli cu un senzor de 1.12-pixeli microni si o deschidere f/2.2. Ca spatiu de stocare terminalul are la dispozitie 64GB, aceasta neputand fii marita datorita inexistentei unui slot de card microSD.

Pe partea de conectivitate Zuk Edge include 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v4.1 si GPS/ A-GPS. Terminalul vine cu o baterie potenta de 3.100mAh, device-ul masoara numai 1.63 mm in grosime si cantareste 160 de grame. Alti senzori inclusi la bord ar mai fi accelerometrul, un senzor de lumina ambientala, giroscopul, magnetometrul, respectiv un senzor de proximitate.

Voi ce credeti? Va avea Zuk Edge succes atunci cand va ajunge pe rafturile magazinelor?