Evolio M6 Review – Experienta Marshmallow si un ecran generos, la pret adecvat

Evolio stie sa faca un lucru si il face foarte bine inca de cand a intrat pe segmentul de smartphone-uri in 2013, si anume sa propuna pietei romanesti telefoane utile, pe care sa si le permita oricine. Este si cazul smartphone-ului Evolio M6, pe care producatorul l-a lansat la inceputul acestei luni si care a ajuns si la noi in redactie pentru testele aferente unui review.

Asa ca, haideti, sa-i dam drumul!

Aspect / Afisaj

Smartphone-ul Evolio M6 nu este un telefon premium care sa concureze cu varfuri de gama ce se bat la titlul de ‘Telefonul anului 2016’, nici nu are cum dat fiind pretul sau foarte accesibil, insa beneficiaza de un design placut si o constructie solida (carcasa din material plastic mat). Desi este un telefon de mari dimensiuni (dispune de un ecran generos de 5.5″ in diagonala), carcasa masurand 155.5 mm (lungime carcasa) x 73 mm (latime carcasa), respectiv 8.3mm grosime, M6 cantareste numai 144 grame, astfel ca este comod in mana atunci cand il utilizam.

In partea din fata aliniate imediat sub ecran se afla butoanele fizice pentru navigare (Meniu, Acasa, Exit), iar deasupra de acest ecran de 5.5″ sunt amplasate camera foto frontala de 2MP, ear piece-ul si senzorul de proximitate. In partea laterala stanga cum privim la ecran sunt butoanele de Pornire/Oprire/Stanby si volum +/-, care se apasa cu usurinta. Deasupra sunt amplasate portul micro USB si jack-ul audio de 3.5mm, in partea laterala stanga cum privim ecranul, nu se afla nimic. In partea inferioara gasim microfonul pentru conversatiile telefonice. Pe spate se afla amplasata in partea de sus camera foto principala de 5 mega pixeli si bliul ei imediat langa, iar in partea de jos difuzorul acestui smartphone. Sub capacul detasabil se ascunde bateria, la fel detasabila, si slotul micro SD care accepta carduri de memorie de pana la 32GB, precum si cele doua sloturi SIM.

Ecranul telefonului spuneam ca masoara 5.5 inci in diagonala, este tactil si beneficiaza de un panou de tip IPS ale carui 16 milioane de culori sunt vibrante. Unghiurile de vizibilitate pe acest display sunt decente, afisajul dispune de rezolutie HD (1.280 x 720 pixeli). Practic, este rezolutia optim necesara pentru a putea urmari videcolipurile pe YouTube la o calitate satisfacatoare.

Hardware

In ceea ce priveste specificatiile hardware ale acestui smartphone M6, gadgetul este suficient de dotat cat sa ne ofere o experienta de utilizare placuta si fara lag. Sa va spun, sincer, am ramas placut impresionat de faptul ca la doar 1GB memorie RAM si intr-o perioada cand pe piata se vand telefoane cu 6GB memorie RAM (desigur, la un pret exorbitant), acest telefon reuseste sa performeze in multi-tasking surprinzator de bine. Secretul consta in faptul ca vine cu Android 6.0, versiune de Android optimizata pentru a rula decent pe telefoanele cu numai 1GB memorie RAM. Evolio M6 este echipat cu procesorul quad-core MediaTek MT6580 tactat la frecventa de 1.3GHz, dispune de acceleratorul grafic mobil Mali-400 MP si 8GB memorie interna pentru stocarea fisierelor, care poate fi extinsa prin adaugarea unui card de pana la 32GB.

In testele benchmark Evolio M6 a realizat un scor de 24.892 puncte in aplicatia AnTuTu, respectiv 413 puncte single-core si 1.195 puncte multi-core in aplicatia GeekBench 4.

Din punct de vedere al conectivitatii telefonul dispune de GPS, Bluetooth, 2G/3G, Wi-Fi, micro USB – USB 2.0 si dispune si de un radio FM. Sunetul e redat prin difuzorul amplasat pe partea din spate a telefonului si este redat la o calitate decenta.

Software

Evolio M6 ruleaza sistemul de operare mobil dezvoltat de Google, Android, varianta Marshmallow 6.0, iar interfata grafica este aproape neatinsa de catre cei de la Evolio, astfel ca trecerea dintr-o fereastra intr-alta si navigarea prin meniuri este lina. De apreciat cand un producatoru nu incarca sistemul de operare cu elemente de grafica sau cu aplicatii pe care utilizatorul deobicei nu si le doreste si cauta sa le dezinstaleze. O bulina alba la acest capitol pentru cei de la Evolio.

Un alt aspect pozitiv la acest telefon, spunem noi, este faptul ca nu e incarcat cu asa numitul bloatware (aplicatii inutile). Evolio preferand comercializarea acestui telefon cu eco-sistemul de aplicatii Google (Gmail, YouTube, Play store, Drive, Chrome browser, etc) si o singura aplicatie instalata in plus: Presa Online (agregator de stiri), ceea ce nu poate decat sa ne bucure, deoarece utilizatorul are libertatea de a-si alege singur aplicatiile pe care sa le instaleze din magazinul de aplicatii Google Play.

Camera

Camera foto de pe spate este una standard ce vine echipata cu un senzor de 5 mega pixeli si dispune de blit. Fotografiile efectuate cu aceasta camera au o rezolutie maxima de 2.560 pixeli x 1.920 pixeli, iar videoclipuri sunt inregistrate la rezolutie Full HD si in format 3gp.

Mai jos gasiti o galerie foto si un video sample, toate realizate cu aceasta camera principala de 5 megapixeli, cu care vine dotat telefonul M6.

Bateria

Echipat cu o baterie detasabila cu capacitatea de 2.300 mAh, telefonul Evolio M6 ofera pana la o zi de utilizare moderata. Incarcarea acestei baterii Litiu-ion se efectueaza in aproximativ o ora si patruzeci de minute. Un alt aspect pozitiv al acestui telefon este bateria detasabila, astfel ca, in cazul in care ea se defecteaza, bateria poate fi inlocuita cu una noua. Functie mai rar intalnita la noile generatii de telefoane smart, deoarece majoritatea telefoanelor de top actuale vin cu bateriile incorporate in carcasa, adica, sunt nedetasabile.

Concluzie

Avand un pret de numai 499 lei si un ecran IPS HD de mari dimensiuni, Evolio M6 este un telefon accesibil majoritatii romanilor si un model perfect pentru cei care sunt in cautarea unui smartphone cu ecran cu suprafata mare de utilizare, care sa-ti ofere o experienta vizuala placuta fara o investitie prea mare. In plus ruleaza Marshmallow, o versiune de Android optimizata ca sa consume cat mai putina energie din baterie, mai ales cand telefonul se afla in modul stand by.

Plusuri:

aspect placut

experienta utilizare lina

telefon ieftin cu versiunea Android Marshmallow

dual SIM

bateria poate fi inlocuita

Minusuri:

nu e un telefon pentru selfies

In cazul in care optati pentru achizitia acestui smartphone e bine sa stiti ca puteti opta pentru o garantie premium (valabila 3 ani de zile), garantie care va include o inlocuire gratuita a ecranului spart (in primele 6 luni de la achizitie) si aveti si prioritate la preluarea produsului de catre producator in service. In pachetul in care este livrat telefonul veti gasi si o folie de protectie a ecranului, ce poate fi aplicata pe ecran ulterior.

Evolio M6 este disponibil pe magazinul online al producatorului la un pret de 489 Lei, acum de sarbatori, sau la 499 Lei si primiti si o bratara X-Fit S, dar il puteti achizitiona si in persoana din magazinele fizice ale companiei deschise in cele mai importante orase din tara. De asemenea, telefonul M6 se regaseste si in oferta magazinelor de retail.