LG Electronics lanseaza telefoane din seria K 2017

LG si-a anuntat noua gama de telefoane mid-range din seria K si noul Stylus 3, acestea ar trebui sa fie prezentate oficial in ianuarie la Las Vegas, la CES 2017. Telefoanele sunt proiectate sa aduca popularitate brand-ului, device-urile avand o parte din tehnologie imprumutata de la flagship-urile LG, cum ar fi o camera frontala cu un unghi larg de captare a imaginii si un cititor de amprente premium.

LG K10 are un display de 5.3 inci HD cu tehnologia In-cell Touch ceea ce ar trebui sa aduca o experienta vizuala superba chiar si in bataia directa a luminii. Camera frontala este de 5MP, lentila avand o deschidere de 120 de grade, pe cand cea de pe spate este de 13MP si este una din camerele puse pe modele emblematice din seria G. Alte caracteristici avansate, neobisnuite pe aceasta categorie de telefoane, sunt un cititor de amprente, un cadru metalic pentru un device de altfel destul de subtire, care masoara in grosime doar 7.9mm si un ecran cu sticla curbata 2.5D.

Celalalt smartphone anuntat este LG K8, care aduce un panou de 5 inci HD cu tehnologia In-cell Touch, telefonul va avea o camera frontala performanta de 5MP, iar pe spate una de 13MP imbunatatita de LG cu tehnologia UX, care va aduce functii precum Auto Shot si Gesture Shot pentru selfie-uri. Auto Shot captureaza automat imagini cu ajutorul camerei de pe spate atunci cand o fata este detectata. Gesture Shot ofera posibilitatea utilizatorului sa faca selfie-uri doar printr-o gesticulatie a mainii, aceasta functie eliminand nevoia de a apasa pe un buton, astfel telefonul nu va mai fi miscat in momentul capturii.

Urmatorul device anuntat este K4, care vine echipat cu un ecran de 5 inci cu tehnologia In-cell Touch, cu doua camere foto: una frontala, una pe spate de 5MP care vor dispune de Auto Shot si Gesture Shot precum K8. Telefonul are o grosime de 7.9mm si ofera o baterie detasabila de 2.500mAh, precum si un slot de card microSD pentru stocare suplimentara.

Fratele cel mic al seriei, K3, aduce un ecran de 4.5 inci cu tehnologia On-cell Touch, pe spate vine cu o camera de 5MP, iar pe fata cu una de 2MP cu o lentila ajutata de functia Gesture Shot. Cu un slot de card microSD si o baterie detasabila de 2.100mAh, K3 ofera multe caracteristici pe care le gasim la telefoane dintr-o liga superioara.

Pe langa telefoanele din seria K, sud coreeni de la LG au mai anuntat si telefonul LG Stylus 3, model accesorizat cu un pen. Noul stylus va avea un diametru de 1.8mm de fibra ceea ce il va face pe utilizator sa il simta in mana ca pe un pix real. Device-ul vine cu un cititor de amprente imbunatit cu noul sistem de operare Pen Pop 2.0 care aduce functii populare ca Pen Keeper sau Screen-off Memo. Cu Pen Pop 2.0, utilizatorul va primii o notificare atunci cand stylus-ul este prea departe de telefon, precum si posibilitatea de a-si lua notite atunci cand ecranul telefonului este stins.

In ceea ce priveste specificatiile tehnice ale acestui phablet, el vine dotat cu un procesor octa-core MediaTek MT6750 de 1.5GHz, un ecran HD cu diagonala de 5.7″, 3GB memorie RAM si 16GB spatiu intern. Dispune de camere foto de 8 si 13 mega pixeli, o baterie detasabila de 3.200 mAh, ruleaza sistemul Android 7.0 Nougat si va fi comercializat pe un gri metalic inchis, respectiv auriu.

Informatiile despre data lansarii vor fi aflate in saptamanile urmatoare la CES 2017.

Voi ce credeti? Aceasta nou gama de telefoane mid-range va prinde la publicul din Romania?