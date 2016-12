Presupus smartphone Nokia cu Android, apare in doua fotografii

Nokia si-a facut de curand reintrarea pe piata de telefoane mobile, insa chiar daca nu e vorba de un smartphone, acest tip de gadgeturi urmeaza sa fie lansate anul viitor (2017), de catre companie.

Intre timp, au aparut pe internet doua fotografii in care apare un smartphone ce poarta brandul Nokia, smartphone care ar urma sa fie lansat in prima jumatate a anului viitor, probabil, in cadrul Mobile Word Congress 2017.

Despre Nokia, se zvoneste, ca urmeaza sa lanseze un total de 5 astfel de smartphone-uri cu Android pe parcursul anului urmator, iar cel din aceste imagini ar fi un model echipat cu un ecran cu diagonala de 5.2″. Chiar daca sursa nu poate fi confirmata si nici autenticitatea fotografiilor, acest model de Nokia ar putea avea dimensiunile unui Google Nexus 5X.

Deocamdata acestea sunt toate informatiile despre acest presupus smartphone Nokia, despre care se zvoneste ca ar fi primul model pe care finlandezii l-ar putea lansa anul viitor.