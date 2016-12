Pericolele care se ascunde in vulnerabilitatea sau lipsa securitatii obiectelor smart (IoT)

foto credit: TechCrunch / Shutterstock

Lumea fascinanta a Internet of Things este una inteligenta si foarte utila societatii noastre actuale, insa pe cat de bine suna viitorul lucrurilor interconectate, pe atat de apocaliptic poate deveni un astfel de scenariu. Si, aici, ma refer la slaba securitate de care dispun aceste obiecte smart interconectate. De ce spun acest lucru? Ei bine, deoarece am fost prezent la o serie de hackathon-uri de-a lungul timpului, in cadrul carora au fost prezentate diferite proiecte IoT, unde dezvoltatorii erau mai mult concentrati pe ideea de business si utilitate a proiectelor lor si prea putin pe partea de securitate a acestor gadgeturi, senzori, etc, pe care ei le lanseaza pe Internet.

In momentul de fata, mai toata lumea dezvolta fel si fel de proiecte IoT: de la robinete de apa inteligente care sa minimizeze consumul, la insigne care pot accesoriza tinutele, case inteligente care sa usureze viata oamenilor, masini smart ce nu mai au nevoie de oameni pentru a fi conduse, la stimulatoare cardiace sau pompe pentru insulina cu senzori care sa previna in unele cazuri decesul pacientilor, camere de supraveghere a traficului sau a cladirilor de birouri, a parcarilor s.a.m.d.

Proiecte utile dealtfel, insa daca aceste obiecte devin vulnerabile atacurilor unor persoane rau intentionate, precum s-a intamplat recent cand jumatate din serverele care reprezinta coloana vertebrala a Internetului (serverele DNS a celor de la Dyn Inc) au picat prada unui botnet ce a facut ca site-uri precum Twitter, The New York Times, Reddit, PayPal, Spotify, Pinterest sa nu fie operationale timp de aproximativ 24 de ore. Aceste probleme apar deoarece securitatea este de cele mai multe ori chiar mai precara ca cea a routerelor pe care oamenii si le instaleaza acasa, pentru a avea acces Wi-Fi la internet.

Astfel de atacuri asupra obiectelor smart conectate la internet vor avea loc tot mai des in viitorul apropiat, motiv pentru care securitatea acestor lucruri inteligente trebuie sa devina prioritatea numarul unu pentru dezvoltatori. La ca fel ca si computerele si smartphone-urile, si obiectele din lumea Internet of Things necesita o mai mare atentie in ceea ce priveste potentiala vulnerabilitatea a acestora, mai ales atunci cand ele sunt conectate la internet si pot deveni adevarate unelte de atac, cum s-a intamplat in cazul botnetului Mirai de curand.

In plus, mai exista riscul scurgerilor de date cu caracter personal, informatii pe care multe dintre aceste obiecte IoT le stocheaza, fie local, fie in cloud si care pot ajunge in mainile cui nu trebuie.