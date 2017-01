Samsung ar lucra la propria functie “Windows Continuum” pentru Galaxy S8

E extrem de important pentru producatorul sud coreean Samsung Electronics, ca anul acesta varful sau de gama, probabil, Galaxy S8, sa fie bine primit atat de presa si specialistii din domeniu, cat si de clientii gamei Galaxy. Dupa dezastrul creat de Galaxy Note 7 in 2016, ce a afectat foarte mult imaginea companiei, Samsung are nevoie de un succes major in 2017, iar acest lucru poate veni chiar de la noul varf de gama asteptat sa apara undeva in preajma Mobile World Congress 2017.

De curand, a aparut online un zvon, de fapt, o imagine, un slide, in care se sugereaza ca Samsung pregateste o experienta Desktop PC prin intermediul smartphone-urilor sale. Ceva similar cu ceea ce a lansat Microsoft anul trecut: Windows Continuum. Practic, telefonul mobil va avea functia unui Tower PC, care odata conectat la un monitor, poate oferi utilizatorului o experienta de utilizare similara cu cea a unui Desktop PC. Zvonul este cu atat mai interesant cu cat este vorba despre smartphone-ul Galaxy S8, flagship-ul pe care Samsung urmeaza sa il lanseze in prima jumatate a lui 2017.

In acest slide este exemplificata conectarea unui telefon la un monitor, precum si posibilitatea de a executa sarcini de tip multi-tasking la fel ca pe un calculator/laptop datorita interfetei pe care se presupune ca Samsung o dezvolta si posibilitatea conectarii unei tastaturi fizice, dar si a unui mouse wireless (fara fir), ambele prin Bluetooth.

Daca acest slide este real atunci Microsoft va avea un concurent serios in ceea ce priveste migrarea utilizatorilor catre platformele care reusesc sa ofere o experienta de utilizare completa sau 2-in-1: experienta mobila + experienta desktop intr-un singur pachet.

Cand sau daca Samsung va lansa o astfel de functie pe un viitor smartphone de-al sau, nu va face altceva decat sa “forteze” Google Inc sa implementeze la randul sau ceva similar si nativ in sistemul de operare mobil Android, ceea ce ar fi perfect si util pentru sutele de milioane, daca nu miliarde de utilizatori ai acestui sistem de operare.

Cu toate ca in momentul de fata Windows Continuum este destul de limitat ca functii si experienta de utilizare (de Android sau alte sisteme nu mai vorbim), in urmatorii 2-3 ani de zile, aceasta combinatie mobil+desktop pc ar putea deveni un standard in industria IT. Aceasta functie va fi extrem de utila, mai ales mediului business (lucru office), deoarece nu va mai fi nevoie sa instalam un PC in fiecare birou, sau nu va mai trebui sa caram dupa noi un laptop, ci doar telefonul mobil si eventual un cablu USB-C, prin care poate fi conectat la un monitor si automat vom avea parte de o experienta desktop.

Credeti ca viitorul Desktopurilor PC este in mobile computing?