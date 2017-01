Samsung si-a prezentat oficial noua serie Galaxy A (2017)

Samsung porneste in forta anul 2017, cu prezentarea oficiala a noilor telefoane din seria A, si anume Galaxy A7 (2017), Galaxy A5 (2017) respectiv Galaxy A3 (2017), care vor debuta intr-un eveniment special in Las Vegas, pe data de 5 ianuarie.

Cele trei telefoane vin cu certificare IP68 pentru rezistenta la apa si praf, precum si un cititor de amprente integrat in butonul „Home”. Acestea ruleaza Android 6.0 Marshmallow si detin suport pentru Samsung Pay si conectivitate LTE. Device-urile au un corp metalic, cu o grosime de numai 7.9mm, dar si USB C.

Fratele cel mare al seriei, Galaxy A7 (2017), vine cu un ecran FullHD Super AMOLED care masoara in diagonala 5.7 inci, acesta este echipat cu un chipset Octa-core Exynos la 1.9GHz, 3GB memorie RAM si 32GB pentru stocare, aceasta putand fi extinsa cu ajutorul unui card microSD. Pe spate avem o camera de 16MP, iar pe fata inca una tot de 16MP, aspect ce ne da de inteles ca avem de a face cu un selfie phone, ambele camere au lentile cu o deschidere F/1.9.

Samsung Galaxy A7 (2017) va fii alimentat de o baterie de 3,600 mAh care suporta incarcare rapida. Telefonul urmeaza sa vina in patru variante de culori: negru, albastru, roz si auriu.

Membrul mijlociu al trio-ului, Galaxy A5 (2017), vine cu un ecran Super AMOLED de 5.2 inci cu o rezolutie de 1080p. Acesta vine cu un chipset Exynos 7880 cu opt nuclee Cortex-A53 care ruleaza la 1.9GHZ si 3GB RAM. Stocarea este identica lui A7 (2017), aceasta putand la randul ei fi extinsa cu un card microSD. Pe A5 (2017) avem aceeasi pereche de camere de 16MP pe care o regasim si pe A7 (2017), doar ca exista o diferenta, disparitia lentilelor cu deschidere F/1.9. Bateria sufera si ea modificari, aceasta scazand la 3,000mAh, ramanand insa suportul de incarcare rapida. Optiunile de culoare raman neschimbate: negru, albastru, roz respectiv auriu.

Telefonul Samsung Galaxy A3 (2017), cel mai mic din gama, are un ecran Super AMOLED de 4.7 inci cu o rezulotie de 720p. Acesta are un chipset usor mai lent respectiv un octa-core tactat la 1.6GHZ, device-ul vine cu o camera pe spate de 13MP si una frontala de 8MP, ambele avand lentile cu o deschidere F/1.9. Memoria RAM a scazut la 2GB si stocarea interna la 16GB. Marimea relativ mica a telefonului, nu a permis integrarea unei baterii mai potente, decat de 2,350mAh si dupa cum era de asteptat nici functia de incarcare rapida nu mai este prezenta. Culorile in care va fi disponibil telefonul sunt negru, albastru, roz si auriu.

Seria Galaxy A (2017) va fi disponibila in Rusia in cursul lunii ianuarie, urmand ca mai apoi sa fie prezenta si la nivel global. Preturile inca nu au fost dezvaluite.

Voi ce credeti? Noua gama Galaxy A (2017) va prinde la fel de bine pe piata romaneasca, precum seriile precedente?