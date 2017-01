Snapdragon 835, noul procesor Qualcomm pregatit pentru VR si virtualizarea aplicatiilor Windows

Spre finalul lui 2016, Microsoft prezenta-se in public primele imagini cu un laptop care rula aplicatii Win32 pe o varianta Windows 10 Enterprise, care permite virtualizarea acestora si rularea lor pe un terminal cu procesor mobil — Snapdragon 821.

Astazi, Qualcomm anunta lansarea celui mai nou chipset al sau, Snapdragon 835, model dezvoltat in ideea de a indeplini necesitatiile de procesare ale realitatii virtuale mobile, de a optimiza consumul de energie necesar conectivitatilor mobile multiple si de a se integra perfect in design-ul tot mai subtire al gadgeturilor actuale. Practic, noul chip va fi dedicat terminalelor varf de gama ce vor fi lansate in 2017.

Noul chipset Snapdragon 835 vine cu modemul X16 LTE pentru viteze Gigabit, are integrat 2 x 802.11.ac Wave 2 Wi-Fi si Bluetooth 5.0 (primul chip din lume certificat care integreaza acest tip de tehnologie BT5.0). Puterea de procesare si performanta a noului chipset este data de noul Qualcomm Kryo 280 CPU si Hexagon 682 DSP, care include suport pentru TensorFlow (machine learning) si Halide (procesare imagine). De asemenea, noul chip construit prin procesul de tehnologizare 10nm FinFET, include noul accelerator grafic mobil Adreno 540 si senzorul Qualcomm Spectra 180 pentru procesarea imaginii prin urmatoarele generatii de camere foto.

Totodata, Qualcomm a integrat platforma de siguranta intitulata Haven, care ofera securitate sporita datelor biometrice inregistrate (senzori amprente, puls s.a.m.d).

In momentul de fata productia noului chipset este in derulare si urmeaza a fi disponibil in noile generatii de smartphone-uri, tablete, casti VR si Augmented Reality, camere de supraveghere, PC-uri mobile, precum si alte gadgeturi care vor rula sisteme de operare precum Android si Windows 10.