AirBar, solutie mult mai ieftina pentru a avea ecranul Macbook-ului tactil

Apple a lansat spre finalul anului trecut noua generatie de Macbook Pro, in variante de 13 si 15 inci cu Touch Bar, precum si un model de 13″ fara aceasta caracteristica noua. Insa diferenta de pret dintre modelul fara si cel cu Touch Bar este de cel putin 500$, si asta in cel mai fericit caz, deorece, in Romania, pretul se va transforma din dolari in euro.

Pentru a economisi bani si a avea “un ecran in intregime tactil”, baietii de la AirBar, au lansat un produs care transforma ecranul modelului Macbook Pro 13 (fara Touch bar) sau Macbook Air intr-unul cu ecran tactil pentru doar 100$ in plus. Solutia este inca in faza de prototip si este in aceste zile expusa in cadrul targului Consumer Electronics Show 2017, la Las Vegas.

O sa va intrebati cum functioneaza comenzile tactile pe ecran. Acest gadget, AirBar, emite unde de lumina prin intermediul carora poate percepe miscarile efectuate cu ajutorul gesturilor pe ecranul Macbook-ului, si astfel le percepe ca pe niste comenzi tactile.

Airbar se prinde foarte usor cu ajutorul unor magneti pe laptop, apoi se conecteaza cablul prin portul Thunderbolt. Bineinteles, ca nu veti putea inchide laptopul si lasa AirBar in acea pozitie, insa poate fi data jos si montata la loc cu foarte mare usurinta.

Ce parere aveti despre acest produs?