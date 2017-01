FLIR Duo, prima camera sport cu termoviziune din lume (CES2017)

Compania specializata pe dezvoltarea tehnologiei de filmare si supraveghere prin termoviziune, FLIR, a anuntat, in cadrul Consumer Electronics Show 2017, in Las Vegas, prima camera video sport din lume (de actiune), care beneficiaza de un senzor cu termoviziune.

Camera se numeste FLIR Duo si este dotata cu doua camere (una cu rezolutie 160 x 120 px cu termoviziune, respectiv una cu rezolutie 1.920 x 1.080 px) care pot functiona simultan, realizand continut picture in picture (PIP) sau suprapuse imaginile din fiecare senzor in parte pentru a putea intelege mai bine ce se ascunde in cadrele filmate.

Action cam-ul dispune de port HDMI si poate stoca intern continutul generat de ea, permitand utilizatorului sa inregistreze / controleze camera si de la distanta.

In plus, FLIR a lansat si o a doua versiune FLIR Duo R, care ofera in plus un mod de calibrare a temperaturii inregistrate.

Pretul camerelor este de 1.000$, respectiv 1.300$.