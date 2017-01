Intel anunta Compute Card, solutia modulara de a upgrada TV, frigiderul si alte device-uri smart

Intel a decis sa lanseze o noua platforma, Compute Card, care se adreseaza segmentului Internet of Things si al carei intentie este aceea de a putea upgrada in viitor dispozitivele / obiectele smart prin simpla schimbare a unui Compute Card, card care contine procesor, memorie ram si alte componente hardware ce se gasesc in majoritatea gadgeturilor smart actuale si pe PC-uri sau laptopuri.

Practic, Intel vrea sa-si apropie producatorii de electronice ca acestia sa produca dispozitive smart bazate pe acest tip de “cartele/carduri” interschimbabile, cu fiecare card avand un procesor mai slab sau mai puternic, mai mult sau mai putin RAM, un HDD, placa de baza, pentru ca astfel sa se poata upgrada televizorul smart de acasa, frigiderul si/sau alte astfel de dispozitive din lumea Internet of Things.

Compute Card-ul dezvoltat de Intel are dimensiunile unui card bancar (95mm x 55mm x 5mm) iar, in prezent, colaboreaza pe aceasta platforma cu producatori precum Dell, HP, Lenovo si Sharp.

Intel spune ca Compute Card-ul va fi disponibl de la jumatatea acestui an si ca va vor fi disponibile in variante chiar si cu cea mai noua generatie de procesoare Intel (generatia a saptea — Kaby Lake).