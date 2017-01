LG Stylus 3 si Stylus Plus, au fost anuntate la CES2017

Dupa ce in decembrie apareau primele informatii despre LG Stylus 3, iata ca, astazi, la CES 2017 in Las Vegas, coreenii de la LG au prezentat oficial doua noi telefoane din gama Stylus, respectiv Stylus 3 si Stylus Plus. Cum era de asteptat, cele doua device-uri din zona mid-range vor purta din nou in S.U.A o alta denumire decat in restul tarilor, si anume Stylo 3 respectiv Stylo plus. Nu cunoastem inca motivul exact pentru aceasta schimbare de brand, dar, cel mai probabil este doar o strategie de marketing.

Telefoanele au o diagonala de 5.7 inci, cantaresc 149g si masoara in grosime doar 7.4mm. De asemenea, ambele device-uri vin cu stylus si suport radio FM. Smartphone-urile vor fi disponibile in doua variante de culori: Metallic Titan si Pink Gold. Insa un aspect ciudat al prezentarii a fost faptul ca LG a dezvaluit doar specificatiile tehnice ale lui Stylus 3.

Stylus 3 folosteste un chipset MediaTek MT6750 octa-core tactat la 1.5GHz, acesta are un ecran de 5.7 inci cu rezolutie HD. Telefonul vine cu doua camere, una pe spate de 13MP si una frontala de 8MP, device-ul va fi alimentat cu o baterie de 3.200mAh detasabila. Pe parte de conectivitate smartphone-ul vine la bord cu Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2 , USB 2.0 si nu in ultimul rand cu un cititor de amprente.

Pretul si data lansarii noilor telefoane nu au fost inca dezvaluite.

Voi ce credeti? Noua gama de telefoane mid-range a celor de la LG va fi apreciata de public, avand in vedere ca vine la pachet si cu un stylus?