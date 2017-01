Telefonul Nokia 6 reprezinta redebutul brandului finlandez pe piata smartphone-urilor

Telefonul Nokia 6 atesta redebutul celebrului brand finlandez pe segmentul smartphone-urilor cu Android.

Dupa ce in iarna Nokia a revenit in piata telefoanelor mobile, cei drept, cu un „dumb phone”, si anume cu Nokia 150, iata ca, astazi, dupa o absenta de cativa ani gigantul din Finlanda a venit cu un nou smartphone pe Android.

Telefonul in cauza se numeste sugestiv Nokia 6. Acesta a fost prezentat de HMD Global, compania care detine drepturile asupra brandului Nokia, adica, compania care are dreptul de a produce si lansa telefoane sub clasicul brand finlandez. Nokia 6 vine la bord cu Android 7.0 Nougat. Vestea proasta e ca device-ul nu e disponibil decat in China si ca este un model mediocru, ceea ce inseamna ca mai avem de aspteptat pana la un telefon Nokia care sa se poata bate de la egal la egal cu modele de top produse de Apple sau Samsung.

Nokia 6 vine cu un corp unibody curbat din aluminiu, device-ul foloseste un chipset Snapdragon 430 cu un procesor Cortex-A53 octa-core si ca GPU un Adreno 505, iar pe parte de memorie acesta vine cu 4GB RAM si 64GB stocare interna. Ecranul masoara in diagonala 5.5 inci, beneficiaza de rezolutie de Full HD, iar panoul este de tip curbat 2.5D protejat cu sticla Gorilla Glass.

Pe spate avem o camera de 16MP cu PDAF si o deschidre a lentilelor F/2.0. Pe partea frontala avem o camera de 8MP cu aceeasi deschidere. Camera principala poate capta video in format 1080p la 30 de cadre pe secunda.

Nokia 6 va debuta in China la inceputul acestui an, si va costa in jurul a 235 Euro.

Voi ce credeti? Cu acest smartphone Nokia va reusii sa isi aduca inapoi fanii pierduti in urma colapsului din 2014?